Ronaldo hội quân cùng BĐN dự World Cup, chắc chắn đá chính vì đàn em quá kém

Cristiano Ronaldo đã hội quân cùng tuyển Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho World Cup 2026. “Seleccao” lúc này chỉ còn thiếu các cầu thủ Bồ Đào Nha của Paris Saint-Germain vừa đá chung kết Champions League.

Ronaldo có mặt trên tuyển cho World Cup 2026

HLV Roberto Martinez hiện đã có 23 cầu thủ dưới quyền và mọi sự chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất để Bồ Đào Nha có chiến dịch tại Bắc Mỹ suôn sẻ. BĐN sẽ có 2 trận giao hữu gặp Chile (6/6) và Nigeria (10/6) trên sân nhà trước khi lên đường sang dự World Cup.

Riêng với Ronaldo, đây gần như chắc chắn sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh trước khi treo giày. Dù đã 41 tuổi nhưng anh vẫn là tay săn bàn tin cậy nhất của BĐN, và ngay cả những tranh luận về việc anh có xứng đáng được đá chính hay không cũng lắng xuống thời gian gần đây.

Tờ A Bola mới đây đã điểm qua những ngôi sao tấn công HLV Martinez lựa chọn cho World Cup để so sánh với Ronaldo. Đáng nói là bên cạnh Ronaldo, có 2 trung phong khác được gọi đi nhưng con số của họ đều tỏ ra quá tệ để có thể trông cậy.

Goncalo Guedes vừa có mùa giải giúp Real Sociedad vô địch Cúp nhà Vua, nhưng chân sút này ghi chỉ 9 bàn trong cả mùa giải và cũng chỉ vỏn vẹn 1 bàn trong 7 trận ở đấu trường cúp. Goncalo Ramos trong khi đó chỉ là dự bị ở PSG với 12 bàn sau 45 trận.

Ronaldo vẫn là trung phong ghi bàn ổn định nhất của tuyển Bồ Đào Nha

Do đó Ronaldo, với 30 bàn sau 37 trận ở Al Nassr, tiếp tục là chân sút được trông cậy nhất. Phong độ trên tuyển của anh vẫn không có gì phải bàn cãi, với 8 bàn trong 9 trận của năm 2025, trong khi Guedes mới chỉ trở lại tuyển sau gần 4 năm vắng bóng và Ramos ghi có 2 bàn từ năm ngoái đến nay.

Câu hỏi sẽ chỉ là Ronaldo liệu có thể tỏa sáng ở những trận knock-out, khi đối thủ sẽ mạnh hơn, chặt chẽ hơn trong phòng ngự và lối chơi cũng sẽ quyết liệt hơn khiến bóng khó đến được chân CR7. Guedes và Ramos trong khi đó sẽ chỉ có vai trò dự phòng, họ vẫn có thể tỏa sáng khi cần đến.