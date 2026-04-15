Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Anh tại World Cup 2026 mới nhất
Cập nhật chính xác lịch thi đấu của đội tuyển Anh tại World Cup 2026, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ 11/6 đến 19/7/2026.
Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Anh ở World Cup 2026
|
Thời gian
|Mã trận
|
Đội 1
|
Đội 2
|
Bảng
|
Sân vận động
|
Địa điểm
|
Trực tiếp
|
Lượt trận 1 vòng bảng
|
18/06
03:00
|Trận 22
|
Anh
|
Croatia
|
L
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
VTV
|
Lượt trận 2 vòng bảng
|
24/06
03:00
|Trận 46
|
Anh
|
Ghana
|
L
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
VTV
|
Lượt trận cuối vòng bảng
|
28/06
04:00
|Trận 67
|
Panama
|
Anh
|
L
|
BMO Field
|
Toronto, Canada
|
VTV
|
Vòng 1/16
|
29/06
02:00
|Trận 73
|
Á quân Bảng A
|
Á quân Bảng B
|
1/16 - 1
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
VTV
|
30/06
00:00
|Trận 76
|
Nhất Bảng C
|
Á quân Bảng F
|
1/16 - 2
|
NRG Stadium
|
Houston, Mỹ
|
VTV
|
30/06
03:30
|Trận 74
|
Nhất Bảng E
|
Hạng 3 Bảng A/B/C/D/F
|
1/16 - 3
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
VTV
|
30/06
08:00
|Trận 75
|
Nhất Bảng F
|
Á quân Bảng C
|
1/16 - 4
|
Estadio BBVA
|
Guadalupe, Mexico
|
VTV
|
01/07
00:00
|Trận 78
|
Á quân Bảng E
|
Á quân Bảng I
|
1/16 - 5
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
VTV
|
01/07
04:00
|Trận 77
|
Nhất Bảng I
|
Hạng 3 Bảng C/D/F/G/H
|
1/16 - 6
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
VTV
|
01/07
08:00
|Trận 79
|
Nhất Bảng A
|
Hạng 3 Bảng C/E/F/H/I
|
1/16 - 7
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|
VTV
|
01/07
23:00
|Trận 80
|
Nhất Bảng L
|
Hạng 3 Bảng E/H/I/J/K
|
1/16 - 8
|
Mercedes-Benz Stadium
|
Atlanta, Mỹ
|
VTV
|
02/07
03:00
|Trận 83
|
Nhất Bảng G
|
Hạng 3 Bảng A/E/H/I/J
|
1/16 - 9
|
Lumen Field
|
Seattle, Mỹ
|
VTV
|
02/07
07:00
|Trận 82
|
Nhất Bảng D
|
Hạng 3 Bảng B/E/F/I/J
|
1/16 - 10
|
Levi's Stadium
|
Santa Clara, Mỹ
|
VTV
|
03/07
02:00
|Trận 84
|
Nhất Bảng H
|
Á quân Bảng J
|
1/16 - 11
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
VTV
|
03/07
06:00
|Trận 83
|
Á quân Bảng K
|
Á quân Bảng L
|
1/16 - 12
|
BMO Field
|
Toronto, Canada
|
VTV
|
03/07
10:00
|Trận 85
|
Nhất Bảng B
|
Hạng 3 Bảng E/F/G/I/J
|
1/16 - 13
|
BC Place
|
Vancouver, Canada
|
VTV
|
04/07
01:00
|Trận 88
|
Á quân Bảng D
|
Á quân Bảng G
|
1/16 - 14
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
VTV
|
04/07
05:00
|Trận 86
|
Nhất Bảng J
|
Á quân Bảng H
|
1/16 - 15
|
Hard Rock Stadium
|
Miami Gardens, Mỹ
|
VTV
|
04/07
08:30
|Trận 87
|
Nhất Bảng K
|
Hạng 3 Bảng D/E/I/J/L
|
1/16 - 16
|
Arrowhead Stadium
|
Kansas City, Mỹ
|
VTV
|
Vòng 1/8
|
05/07
00:00
|Trận 90
|
Thắng Trận 73
|
Thắng Trận 75
|
1/8 - 1
|
NRG Stadium
|
Houston, Mỹ
|
VTV
|
05/07
04:00
|Trận 89
|
Thắng Trận 74
|
Thắng Trận 77
|
1/8 - 2
|
Lincoln Financial Field
|
Philadelphia, Mỹ
|
VTV
|
06/07
03:00
|Trận 91
|
Thắng Trận 76
|
Thắng Trận 78
|
1/8 - 3
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
VTV
|
06/07
07:00
|Trận 92
|
Thắng Trận 79
|
Thắng Trận 80
|
1/8 - 4
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|
VTV
|
07/07
02:00
|Trận 93
|
Thắng Trận 83
|
Thắng Trận 84
|
1/8 - 5
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
VTV
|
07/07
07:00
|Trận 94
|
Thắng Trận 81
|
Thắng Trận 82
|
1/8 - 6
|
Lumen Field
|
Seattle, Mỹ
|
VTV
|
07/07
23:00
|Trận 95
|
Thắng Trận 86
|
Thắng Trận 88
|
1/8 - 7
|
Mercedes-Benz Stadium
|
Atlanta, Mỹ
|
VTV
|
08/07
03:00
|Trận 96
|
Thắng Trận 85
|
Thắng Trận 87
|
1/8 - 8
|
BC Place
|
Vancouver, Canada
|
VTV
|
Tứ kết
|
10/07
03:00
|Trận 97
|
Thắng Trận 89
|
Thắng Trận 90
|
Tứ kết 1
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
VTV
|
11/07
02:00
|Trận 98
|
Thắng Trận 93
|
Thắng Trận 94
|
Tứ kết 2
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
VTV
|
12/07
04:00
|Trận 99
|
Thắng Trận 91
|
Thắng Trận 92
|
Tứ kết 3
|
Hard Rock Stadium
|
Miami Gardens, Mỹ
|
VTV
|
12/07
08:00
|Trận 100
|
Thắng Trận 95
|
Thắng Trận 96
|
Tứ kết 4
|
Arrowhead Stadium
|
Kansas City, Mỹ
|
VTV
|
Bán kết
|
15/07
02:00
|Trận 101
|
Thắng Trận 97
|
Thắng Trận 98
|
Bán kết 1
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
VTV
|
16/07
02:00
|Trận 102
|
Thắng Trận 99
|
Thắng Trận 100
|
Bán kết 2
|
Mercedes-Benz Stadium
|
Atlanta, Mỹ
|
VTV
|
Tranh hạng 3
|
19/07
04:00
|Trận 103
|
Thua Trận 101
|
Thua Trận 102
|
Tranh 3-4
|
Hard Rock Stadium
|
Miami Gardens, Mỹ
|
VTV
|
Chung kết
|
20/07
02:00
|Trận 104
|
Thắng Trận 101
|
Thắng Trận 102
|
Chung kết
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
VTV
Với lịch thi đấu kéo dài từ 11/6 đến 19/7/2026, người hâm mộ sẽ được theo dõi hành trình dày đặc gồm 104 trận đấu, từ vòng bảng đến chung kết.
-15/04/2026 09:58 AM (GMT+7)