ĐT Anh tới Mỹ săn cúp vàng World Cup, Rashford "tập ké" đội Messi

ĐT Anh lên đường sang Mỹ chuẩn bị cho World Cup

Chiều 1/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Anh đã di chuyển sang Mỹ để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026 (12/6 - 20/7). Theo ghi nhận từ Daily Mail, toàn bộ thành viên "Tam sư", dẫn đầu là đội trưởng Harry Kane chuẩn bị lên máy bay tại sân bay Birmingham để bay tới Miami (Mỹ). Toàn đội sẽ đến bờ biển Florida tập huấn trước giải, đồng thời thi đấu các trận giao hữu gặp New Zealand vào thứ Bảy và Costa Rica vào thứ Tư tuần tới.

Thầy trò HLV Thomas Tuchel ban đầu được lên kế hoạch bay vào sáng thứ Hai, tuy nhiên lịch trình đã được điều chỉnh. Theo kế hoạch, vào 10h45 sáng thứ Ba, đội sẽ tham gia buổi tập mở tại Palm Beach Gardens, sau đó các cầu thủ tham gia trả lời truyền thông.

Đến thứ Sáu, đội tiếp tục có buổi tập mở vào buổi sáng tại cùng địa điểm, trước khi huấn luyện viên Tuchel và một cầu thủ đại diện phát biểu với báo chí trước trận giao hữu gặp New Zealand (3h, 7/6).

Đội tuyển Anh chọn thành phố Kansas làm căn cứ cố định trong suốt giải đấu, thay vì di chuyển liên tục giữa các địa điểm thi đấu. Từ đây, đội mới bay tới địa điểm tổ chức trận đấu của mình.

Quá trình chuẩn bị kỳ công

Theo kế hoạch, ĐT Anh sẽ đá trận ra quân vòng bảng World Cup gặp ĐT Croatia vào 3h, ngày 18/6 tại sân AT&T Stadium ở Arlington, Texas. 6 ngày sau, đội di chuyển tới Foxborough, Massachusetts để đối đầu ĐT Ghana (3h, 24/6) tại sân sân Gillette. Trận đấu cuối vòng bảng dự kiến diễn ra vào 4h, ngày 28/6 gặp ĐT Panama tại sân sân MetLife ở East Rutherford, New Jersey.

Trong thời gian lưu trú, đội tuyển Anh sẽ ở tại khách sạn Inn at Meadowbrook, một cơ sở lưu trú theo phong cách biệt thự đồng quê Anh. Toàn bộ 54 phòng của khách sạn sẽ được đội tuyển sử dụng. Khách sạn có nhà hàng kiểu Mỹ, khu vực đốt lửa ngoài trời và không gian sinh hoạt thư giãn.

Theo ghi nhận, nhiều nhân viên khách sạn được tạm nghỉ trong thời gian đội tuyển Anh lưu trú. Bộ phận an ninh của Liên đoàn bóng đá Anh cũng đề xuất thiết lập vành đai bảo vệ rộng, sau đó thống nhất thu hẹp khu vực phong tỏa sau khi làm việc với cảnh sát địa phương. Việc lắp đặt màn hình chắn khu vực vẫn chưa được xác định.

Nỗi lo thời tiết và dịch bệnh

Trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển Anh từng đề ra phương án đối phó với điều kiện thời tiết nóng ẩm, trước khi chuyển sang một địa điểm có khí hậu mát hơn cho phần còn lại của giải đấu.

Song song với công tác chuyên môn, các chuyên gia y tế cũng ghi nhận lo ngại về các đợt bùng phát bệnh sởi tại Mỹ, Mexico và Canada.

Riêng tại Texas, nơi đội tuyển Anh thi đấu trận mở màn gặp Croatia, đã ghi nhận là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng. Trong tháng này, Dallas – khu vực gần sân AT&T Stadium – đã ghi nhận các ca bệnh đầu tiên. Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), bang Missouri – nơi tuyển Anh đóng quân – mới chỉ ghi nhận một ca bệnh được xác nhận.

Rashford có mặt tại Mỹ, tập luyện ở đại bản doanh của Inter Miami

Ở một diễn biến khác, Marcus Rashford đã có mặt sớm tại Miami. Tiền đạo 28 tuổi bay sang Mỹ để thực hiện các buổi tập luyện cá nhân tại đại bản doanh Inter Miami, đội bóng chủ quản Lionel Messi.

Trên Instagram cá nhân, CLB này chia sẻ hình ảnh Rashford tập luyện và rèn thể lực trên sân tập cũng như phòng gym kèm chú thích: “Miami: nơi những ngôi sao bóng đá hàng đầu sẵn sàng thể hiện mình”. Bản thân Rashford cũng chia sẻ cập nhật trên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Cố gắng không ngừng”.