Đua Vua phá lưới World Cup: Bellingham thăng hoa, có lật đổ Mbappe - Messi?

Mbappe tái chiếm ngôi đầu, Messi bám sát từng bước

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang trở thành màn so tài đỉnh cao giữa những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới.

Kylian Mbappe tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi dẫn đầu danh sách ghi bàn. Tiền đạo tuyển Pháp mở màn bằng cú đúp vào lưới Senegal, sau đó ghi thêm một bàn trước Iraq.

Ở vòng 1/16, anh lập thêm một cú đúp trước Thụy Điển, tiếp tục nổ súng ở vòng 1/8 từ chấm phạt đền trước Paraguay và ghi thêm một bàn ở tứ kết gặp Morocco, dù trước đó từng đá hỏng một quả phạt đền. Ba đường kiến tạo cũng có thể trở thành lợi thế quyết định nếu Mbappe kết thúc giải với số bàn thắng ngang bằng các đối thủ.

Lionel Messi không hề kém cạnh. Đội trưởng Argentina mở màn World Cup bằng cú hat-trick trước Algeria, sau đó lập cú đúp vào lưới Áo. Dù bỏ lỡ một quả phạt đền trong trận đấu này, anh vẫn thể hiện bản lĩnh để phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại World Cup.

Messi ghi thêm một bàn khi vào sân từ ghế dự bị trước Jordan, rồi tiếp tục lập công trong hai chiến thắng sít sao trước Cape Verde và Ai Cập ở vòng knock-out, nâng tổng số bàn thắng lên con số 8.

Mbappe dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026

Kane, Bellingham khiến cuộc đua nóng bỏng

Trước vòng tứ kết, Erling Haaland cũng là ứng viên sáng giá. Chân sút người Na Uy ghi cú đúp vào lưới Brazil ở vòng 1/8, qua đó nối dài chuỗi ghi bàn lên 14 trận quốc tế liên tiếp và nâng thành tích tại World Cup lên 7 pha lập công.

Tuy nhiên, với việc Haaland tịt ngòi còn Na Uy trở thành bại tướng của ĐT Anh với tỷ số 1-2 ở vòng tứ kết, ngôi sao thuộc biên chế Man City đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua của những chân sút hàng đầu World Cup 2026.

Harry Kane cũng bỏ lỡ cơ hội để nâng cao thành tích cá nhân ở vòng tứ kết, tịt ngòi sau 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ trước Na Uy. Ở các vòng trước, đội trưởng tuyển Anh lập cú đúp giúp "Tam sư" vượt qua CHDC Congo, trước khi đóng góp thêm một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng trước Mexico.

Hơn hết, Jude Bellingham mới là cầu thủ nổi bật nhất ở vòng tứ kết và hiện đã nổi lên như một ứng viên thực thụ cho cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026. Sau khi ghi bàn thứ ba và thứ tư tại giải trong trận gặp Mexico, tiền vệ của Real Madrid tiếp tục tỏa sáng với cú đúp vào lưới Na Uy ở tứ kết, nâng tổng số bàn thắng lên 6.

Kane (bên trái) và Bellingham cũng là những ứng viên sáng giá

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026

Theo quy định của FIFA, nếu các cầu thủ bằng số bàn thắng, thứ hạng sẽ được phân định dựa trên số pha kiến tạo. Nếu vẫn bất phân thắng bại, tiêu chí tiếp theo là số phút thi đấu và hiệu suất ghi bàn theo thời gian trên sân.

Với việc World Cup 2026 chỉ còn lại hai trận bán kết, một trận tranh hạng ba và một trận chung kết, cuộc cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến kịch tính. Mbappe và Messi đang cùng có 8 bàn, nhưng lợi thế về số kiến tạo giúp tiền đạo tuyển Pháp tạm thời xếp trên. Trong khi đó, Kane và Bellingham vẫn đủ khả năng tạo nên cú bứt phá nếu tiếp tục nổ súng ở chặng đường cuối của giải đấu.

Còn nhớ ở World Cup 2022, Lionel Messi và Kylian Mbappe đã đua tranh danh hiệu Vua phá lưới đến thời khắc cuối cùng. Kết quả là Mbappe dẫn đầu với 8 bàn thắng cùng 2 kiến tạo, trong khi Messi về nhì với thành tích 7 bàn và 3 kiến tạo. Cũng bởi vậy, bộ đôi Kane - Bellingham của tuyển Anh được kỳ vọng sẽ kết thúc cuộc đua song mã như 4 năm trước tại Qatar.