Đội hình tối ưu của Pháp đấu Tây Ban Nha (2h00 ngày 15/7, vòng bán kết World Cup 2026): Cần làm gì để Mbappe thăng hoa?

Đội hình tối ưu của Pháp đấu Tây Ban Nha: Ai sẽ xuất phát cùng Mbappe?

Đội hình tối ưu của Pháp đấu Tây Ban Nha có ý nghĩa cực kỳ quan trọng tại trận đầu tiên của vòng bán kết World Cup 2026. Pháp đang được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại giải lần này và để biến khát vọng thành hiện thực, thầy trò HLV Deschamps đương nhiên phải vượt qua cửa ải Tây Ban Nha để có thể hướng tới cái đích cuối cùng.

Trong đội hình của Pháp, Mbappe chắc chắn là siêu sao đóng vai trò nổi bật nhất. Đội trưởng của “Gà trống Gaulois” đã ghi 8 bàn thắng, có 3 kiến tạo sau 6 trận đấu, một thống kê cực kỳ ấn tượng. Trong các vòng loại trực tiếp tính đến thời điểm này, Mbappe đều ghi bàn, thể hiện sự ổn định rất cao và khả năng bùng nổ khi đội bóng cần anh nhất.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Ở nửa cuối hiệp 2 trận tứ kết giữa Pháp và Morocco, Mbappe có dấu hiệu bị đau mắt cá chân phải và anh đã rời sân rồi phải chườm đá. Nhưng ngay sau đó, Mbappe khẳng định bản thân anh cảm thấy ổn và không gặp vấn đề gì lớn. HLV Deschamps cũng nhấn mạnh, Mbappe đã hồi phục thể trạng và chắc chắn đá chính trong trận quyết đấu với Tây Ban Nha.

Mbappe đương nhiên chiếm vị trí trung phong và anh tiếp tục đeo băng đội trưởng. Sơ đồ 4-2-3-1 mà HLV Deschamps ưa chuộng rất nhiều khả năng được sử dụng bởi Pháp cần sự cân bằng ở mức hoàn hảo nhất trước một Tây Ban Nha có khả năng kiểm soát bóng cực tốt.

Bắt chính trong khung thành của Pháp sẽ là Maignan. Bộ tứ vệ Kounde, Upamecano, Saliba, Digne vẫn sẽ sát cánh cùng nhau, khi họ đã tạo được sự ổn định và luôn biết cách bọc lót phù hợp để Pháp giữ sạch lưới trong 3 trận gần nhất.

Trên hàng tiền vệ, 2 cầu thủ chơi thiên về phòng ngự là Kone và Rabiot. Đá cao hơn, bộ ba Dembele, Olise, Doue đảm nhiệm trọng trách khuấy đảo hàng thủ Tây Ban Nha, “bơm” bóng cho Mbappe hoặc chính họ sẽ dứt điểm để tạo đột biến khi cần thiết.

Đội hình dự kiến của Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.