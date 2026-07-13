Nóng rực Pháp - Tây Ban Nha: Sao Real đáp trả Yamal, Rodri "chê" đàn em nôn nóng

Konate đáp trả Yamal

Khi được hỏi về những phát biểu của Yamal gần đây, Konate cho biết: "Không. Thành thật mà nói, chúng tôi không để tâm đến những gì được nói xung quanh trận đấu. Chúng tôi không cần phải sợ bất kỳ ai. Điều quan trọng là phải giữ được sự khiêm tốn như khi bắt đầu giải đấu và không rơi vào những cái bẫy như thế, đặc biệt ở thời điểm này. Cậu ấy có thể nói bất cứ điều gì mình muốn. Còn chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu theo cách tốt nhất có thể và hy vọng khi trận đấu kết thúc, kết quả sẽ nghiêng về phía chúng tôi".

Konate khẳng định mối đe dọa của Tây Ban Nha không chỉ đến từ Yamal

Sau chiến thắng của Tây Ban Nha trước Bỉ ở tứ kết, Yamal phát biểu đầy tự tin: "Nếu Pháp phải e ngại đội nào thì đó là chúng tôi. Chúng tôi từng loại họ. Chúng tôi đã đánh bại họ hai lần. Thành thật mà nói, tôi nghĩ đây là hai đội mạnh nhất World Cup. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi không hề sợ họ".

Đây sẽ là lần thứ ba Tây Ban Nha và Pháp chạm trán nhau trong vòng ba năm qua. Ở hai lần đối đầu trước đó, Tây Ban Nha đều giành chiến thắng khi vượt qua Pháp tại bán kết EURO 2024 và bán kết Nations League 2025.

Dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Yamal đang dần lấy lại phong độ trong suốt hành trình tại World Cup. Tuy nhiên, khả năng tạo ra khác biệt của cầu thủ 19 tuổi vẫn còn khá hạn chế khi mới ghi được 1 bàn thắng, ở trận thắng Saudi Arabia 4-0 tại vòng bảng, và chưa có đường kiến tạo nào. Thành tích đó kém xa những ngôi sao bên phía tuyển Pháp mà anh sẽ đối đầu tại bán kết, như Kylian Mbappe (8 bàn thắng, 9 kiến tạo), Ousmane Dembele (5 bàn thắng, 2 kiến tạo) hay Michael Olise (5 kiến tạo).

Về việc làm thế nào để ngăn chặn Yamal, tân binh của Real Madrid đáp: "Thành thật mà nói, chúng tôi không tập trung riêng vào điều đó. Tây Ban Nha là một đội tuyển xuất sắc với rất nhiều cá nhân đẳng cấp. Mục tiêu của chúng tôi không phải chỉ chú ý đến một cầu thủ, bởi cả tập thể của họ đều có thể gây nguy hiểm. Không chỉ có Yamal, mà là cả đội tuyển Tây Ban Nha".

Konate đã chính thức trở thành tân binh của Real Madrid sau khi rời Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do. Mùa tới, anh và Yamal sẽ còn có nhiều dịp đối đầu nhau trên sân.

Rodri: "Yamal vẫn cần cải thiện khả năng đọc trận đấu"

Cũng được hỏi về Yamal, Rodri đã chia sẻ khá chi tiết trong buổi họp báo. Dù rất ấn tượng với tài năng và sự trưởng thành sớm của ngôi sao trẻ thuộc biên chế Barcelona, đội trưởng tuyển Tây Ban Nha cho rằng Yamal vẫn cần hoàn thiện khả năng đọc diễn biến trận đấu. Theo Rodri, đó là điều hoàn toàn bình thường với một cầu thủ mới 19 tuổi.

Rodri nói: "HLV trưởng (Luis De La Fuente) cũng đã nói điều này hôm qua: Yamal cần bình tĩnh hơn. Đôi khi cậu ấy quá nóng lòng muốn chứng minh bản thân. Cậu ấy cần học cách kiểm soát sự nôn nóng đó. Yamal là cầu thủ cực kỳ quan trọng với chúng tôi, cả khi có bóng lẫn không có bóng. Cậu ấy rất thông minh.

Đừng quên rằng Yamal mới chỉ 19 tuổi. Có những thời điểm trong trận đấu, chúng tôi chỉ cần giúp cậu ấy bình tĩnh hơn một chút, bởi bóng đá đã ngấm vào máu cậu ấy. Điều quan trọng là tìm đúng thời điểm để Yamal có thể phát huy toàn bộ tài năng. Với chúng tôi, cậu ấy đã là hình mẫu ở vị trí của mình".

Dù vậy, Rodri vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào tài năng của người đồng đội trẻ, trong trận bán kết gặp tuyển Pháp diễn ra vào ngày 15/7 tới.

"Chúng tôi hy vọng Yamal sẽ đóng vai trò rất quan trọng trước tuyển Pháp. Ngay từ EURO 2024, cậu ấy đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Hai năm sau, những gì Yamal làm được không còn khiến chúng tôi quá bất ngờ nữa. Ở độ tuổi đó, tôi thậm chí còn chưa được thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, có lẽ còn chưa trở thành cầu thủ chuyên nghiệp", Rodri cười nói.

Khép lại phần chia sẻ về người đồng đội, Rodri nhấn mạnh: "Yamal đã là một cầu thủ rất trưởng thành. Tất nhiên, cậu ấy vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt là khả năng cảm nhận và hiểu những thời điểm khác nhau trong một trận đấu. Điều đó hoàn toàn bình thường ở độ tuổi này. Yamal là một chàng trai rất biết lắng nghe, luôn muốn học hỏi và trên hết, với chúng tôi, cậu ấy đã là một hình mẫu ở vị trí của mình".

Đây sẽ là lần thứ hai trong lịch sử Tây Ban Nha góp mặt ở bán kết World Cup và là lần đầu tiên kể từ khi đăng quang ngôi vô địch năm 2010. Trong khi đó, tuyển Pháp hướng tới mục tiêu góp mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp, sau chức vô địch năm 2018 và ngôi á quân tại World Cup 2022 ở Qatar.