Lối sống 'ẩn mình' của ngôi sao tuyển Tây Ban Nha

Khi Tây Ban Nha có bàn thắng thứ ba vào lưới đội tuyển Áo, máy quay truyền hình không hướng về người lập công là Mikel Oyarzabal. Ống kính bắt khoảnh khắc Keyne, em trai 3 tuổi của Lamine Yamal, đang nhảy cẫng trên khán đài.

Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là vẻ đáng yêu của cậu bé, mà còn bởi một phụ nữ tóc vàng ngồi hàng ghế phía trước vô tình che khuất một nửa khung hình.

Một bình luận viên trên truyền hình Tây Ban Nha nói người phụ nữ tóc vàng phía trước đã tạo ra một bức ảnh hài hước. Nhưng tiền đạo Borja Iglesias lập tức đính chính: "Chính người phụ nữ tóc vàng ấy đã mang về hai bàn thắng hôm nay".

Người phụ nữ đó là Dorleta, mẹ của Mikel Oyarzabal - người ghi cú đúp cho tuyển Tây Ban Nha.

Khoảnh khắc Keyne - em trai ba tuổi của Yamal nhảy cẫng ăn mừng Tây Ban Nha ghi bàn. Ảnh: X

Hai ngày sau, tại buổi tập ở Dallas, khi được hỏi về đoạn video, Oyarzabal nói: "Keyne giờ gần như là một biểu tượng, với những gì diễn ra vài năm qua và sức ảnh hưởng của Lamine".

Về phần mình, Oyarzabal cho biết không muốn trở thành biểu tượng. Tuy nhiên, 4 bàn thắng tại giải đấu khiến tên tuổi tiền đạo 29 tuổi được nhắc đến nhiều hơn. Trước trận gặp Uruguay, khi phóng viên đặt câu hỏi về học trò, HLV Luis de la Fuente nói: "Cảm ơn vì cuối cùng mọi người cũng nhắc đến Mikel Oyarzabal. Cuối cùng cậu ấy cũng nhận được sự công nhận ở Tây Ban Nha".

Theo ông, Oyarzabal là "một người vĩ đại trong số những người vĩ đại".

Trong danh sách các chân sút hàng đầu World Cup hiện nay có Kylian Mbappe, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Ousmane Dembele. Oyarzabal là cái tên ít hào nhoáng nhất trong danh sách này.

Oyarzabal ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trong trận Tây Ban Nha gặp Áo. Ảnh: LaPresse

Ở tuổi 29, Oyarzabal cùng CLB Real Sociedad (Tây Ban Nha) giành hai chức vô địch Copa del Rey và ghi bàn trong cả hai trận chung kết. Việc gắn bó với một câu lạc bộ không thuộc nhóm quyền lực của La Liga khiến anh ít được truyền thông chú ý hơn các cầu thủ Real Madrid hay Barcelona.

Nhiều năm qua, Oyarzabal hiếm khi xuất hiện trong các tin đồn chuyển nhượng, dù điều khoản giải phóng hợp đồng ở mức trung bình (75 triệu euro). Anh không có người đại diện và chưa từng chủ động tạo ra các cuộc đàm phán. Tiền đạo này có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Deusto. Nền tảng học vấn này giúp anh có tư duy thực tế và tự quản lý sự nghiệp. Oyarzabal chọn ở lại San Sebastian, nơi anh trưởng thành từ học viện Real Sociedad.

Sự kín đáo này phản ánh tính cách của Oyarzabal. Sau trận thắng Áo, khi được hỏi cảm giác chơi cùng Mbappe hay Messi, anh nói: "Tôi không quan tâm". Khi được hỏi một công cụ AI liệt kê những tiền đạo hay nhất thế giới không có tên mình, Oyarzabal cũng bình thản trả lời: "Họ là những người giỏi nhất".

Oyarzabal nói nhiệm vụ của tiền đạo không chỉ là ghi bàn, mà là không cản trở đồng đội. "Từ nhỏ tôi cố gắng hiểu trận đấu. Đôi khi chỉ cần đứng đúng vị trí, không cần chạm bóng, bạn vẫn giúp ích cho đội", anh kể.

Phong cách này khiến Oyarzabal ít có những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân. Anh không sở hữu tốc độ vượt trội, không thường xuyên rê bóng qua nhiều người hay tung những cú sút từ khoảng cách xa.

Theo HLV De la Fuente, rất ít tiền đạo hiện nay tận dụng khoảng trống tốt như Oyarzabal. "Cậu ấy có thể đá cánh phải, cánh trái, hộ công hay trung phong đều rất hiệu quả. Mikel hiểu trận đấu theo cách rất đặc biệt. Những người thực sự hiểu bóng đá đều đánh giá rất cao cậu ấy", ông nói.

Ngay khi tiếp quản đội tuyển Tây Ban Nha, HLV De la Fuente chọn Oyarzabal làm đội trưởng không dựa vào thâm niên. Tiền vệ Fabian Ruiz cho biết: "Mikel ít nói, nhưng mỗi khi cậu ấy lên tiếng, mọi người đều lắng nghe vì đó là những điều đúng đắn".

Sự thay đổi lớn nhất trong sự nghiệp Oyarzabal là khi anh được kéo vào đá trung phong thay vì chạy cánh như ở Real Sociedad. De la Fuente từng thử nghiệm vị trí này từ thời U21 và tiếp tục phát huy ở đội tuyển quốc gia.

Khi vào sân ở chung kết Euro 2024, Oyarzabal ghi bàn quyết định mang về chức vô địch cho Tây Ban Nha. Đó cũng là bước ngoặt giúp anh dần thay thế Álvaro Morata ở vị trí tiền đạo cắm.

Mùa trước là mùa giải ghi bàn tốt nhất của Oyarzabal cho Real Sociedad với 15 bàn tại La Liga.

Từ bàn thắng vào lưới Anh ở chung kết Euro, anh tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng cho đội tuyển quốc gia hơn cả Mbappé cho tuyển Pháp, Messi cho tuyển Argentina, Cristiano Ronaldo cho Bồ Đào Nha hay Kane cho tuyển Anh. Chỉ Erling Haaland có thành tích tốt hơn.Trong 18 trận gần nhất khoác áo đội tuyển, Oyarzabal ghi 17 bàn và 8 kiến tạo. Bốn trong số đó đến từ World Cup mùa hè này.