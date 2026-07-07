Người đẹp "Bà Tưng" mặc áo Messi "trêu" Ronaldo, Á khôi người Tày đau lòng vì CR7

Rạng sáng nay (ngày 7/7), trận derby bán đảo Iberia tại vòng 1/8 World Cup 2026 đã khép lại với chiến thắng nghẹt thở 1-0 nghiêng về đội tuyển Tây Ban Nha nhờ pha lập công ở phút bù giờ 90+1. Kết quả này chính thức chấm dứt hành trình của "Selecao châu Âu", đồng thời biến giấc mơ cúp vàng thế giới của siêu sao Cristiano Ronaldo trở nên dang dở.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mạng xã hội Việt Nam đã tràn ngập các bài viết bày tỏ cảm xúc. Đáng chú ý, hai người đẹp Lê Thị Huyền Anh ("Bà Tưng") và Á khôi Nông Thị Hằng đã thu hút lượng tương tác với hai thái cực cảm xúc hoàn toàn đối lập.

"Bà Tưng" Huyền Anh gây chú ý khi mặc áo Messi gửi lời nhắn tới Ronaldo

"Bà Tưng" gây bão với lời rủ rê CR7 về... bán cà phê

Trên trang Facebook cá nhân sở hữu hơn 3,7 triệu lượt theo dõi, hot girl Lê Thị Huyền Anh (biệt danh "Bà Tưng") đã chọn cách đăng tải một dòng trạng thái mang tính bông đùa để giải tỏa không khí ảm đạm của trận thua. Cô viết ngắn gọn: "Về nhà bán cafe với em...", kèm theo bình luận hóm hỉnh dưới bài viết: "Chắc chê".

Lê Thị Huyền Anh, sinh năm 1993, là một trong những hiện tượng mạng (hot girl) đời đầu nổi tiếng nhất tại Việt Nam vào giai đoạn 2013 - 2014. Sau thời gian dài rút lui khỏi các thị phi để chuyển hướng sang kinh doanh tự do, cô xây dựng hình ảnh trưởng thành, kín tiếng hơn nhưng trang cá nhân vẫn duy trì sức hút đặc biệt.

Dòng trạng thái tinh nghịch của Huyền Anh lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ đã để lại những bình luận hài hước ăn theo trò đùa này.

Tuy nhiên, một số cổ động viên trung thành của siêu sao mang áo số 7 cũng nhanh chóng lên tiếng bênh vực thần tượng. Họ khẳng định Ronaldo vẫn đang thi đấu đỉnh cao tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia và hướng tới cột mốc lịch sử CR1000 (1.000 bàn thắng trong sự nghiệp) chứ chưa tính đến chuyện giải nghệ.

Á khôi Nông Thị Hằng xót xa cho "cái cúi đầu của một vị vua"

Trái ngược hoàn toàn với góc nhìn hài hước của "Bà Tưng", người đẹp Nông Thị Hằng, Á khôi người Tày, đồng thời là gương mặt đại diện cổ vũ cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong chương trình Nóng cùng World Cup 2026 lại không giấu nổi sự đau lòng trước giọt nước mắt của thần tượng.

Người đẹp Nông Thị Hằng là "fan cứng" của Ronaldo

Trên trang cá nhân, Nông Thị Hằng chia sẻ dòng trạng thái đầy xúc động: "Thời gian lấy đi những bước chạy thanh thoát, nhưng chẳng thể lấy đi khao khát trong ánh mắt anh. Cái cúi đầu của một vị vua... đau lòng đến lạ. Thương anh!".

Bài đăng của Á khôi người Tày nhanh chóng nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng yêu bóng đá. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho "bầu trời thanh xuân" của thế hệ người hâm mộ CR7. Đa số ý kiến cho rằng việc một cầu thủ ngoài 40 tuổi phải dừng bước trước sức trẻ của các ngôi sao Tây Ban Nha ở phút bù giờ định mệnh là quy luật nghiệt ngã của thời gian, nhưng những cống hiến của anh vẫn luôn mang tính biểu tượng huyền thoại.

Trận thua sát nút trước Tây Ban Nha đã chính thức khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo. Dù giải đấu kết thúc trong sự tiếc nuối, nhưng phản ứng từ khán giả cho thấy sức hút chưa bao giờ giảm nhiệt của CR7 đối với khán giả Việt Nam cũng như khán giả thế giới.