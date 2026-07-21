Đội hình tiêu biểu World Cup 2026: Vinh danh Mbappe - Messi, Ronaldo "mất hút"

Ronaldo vắng mặt, Mbappe và Messi lĩnh xướng hàng công

Sau khi World Cup 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha, GOAL đã công bố đội hình tiêu biểu của giải đấu. Điều gây chú ý nhất chính là việc Cristiano Ronaldo hoàn toàn không góp mặt, bất chấp tên tuổi và kỳ vọng lớn dành cho siêu sao người Bồ Đào Nha trước giải.

Ronaldo vắng mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu do GOAL công bố

Trên hàng công, GOAL lựa chọn Lionel Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland. Trong đó, Mbappe được xem là ngôi sao nổi bật nhất khi giành Chiếc giày vàng với tư cách vua phá lưới giải đấu. Tiền đạo người Pháp ghi dấu ấn bằng các cú đúp trước Senegal, Iraq và Thụy Điển, cùng những bàn thắng quan trọng ở vòng knock-out.

GOAL đánh giá rất cao màn trình diễn của Mbappe khi nhận định: "Ông vua của World Cup". Tiền đạo 27 tuổi đã trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup và với ít nhất hai kỳ World Cup nữa phía trước, anh gần như chắc chắn còn gia tăng khoảng cách này.

Trong khi đó, Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp ở tuổi 39 với 6 bàn thắng ở vòng bảng cùng 6 lần tham gia trực tiếp vào các bàn thắng tại vòng knock-out. GOAL ca ngợi: "Đơn giản là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, chỉ tiếc là anh không thể tỏa sáng trong trận chung kết".

Tây Ban Nha thống trị với hàng loạt cái tên xuất sắc

Nhà vô địch Tây Ban Nha áp đảo trong đội hình tiêu biểu với 4 đại diện gồm Pedro Porro, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Rodri góp công lớn trên hành trình lên ngôi.

Tây Ban Nha thống trị với hàng loạt cái tên xuất sắc

Ở hàng thủ, Pau Cubarsi được xem là trung vệ hay nhất giải. Mới 19 tuổi nhưng tài năng của Barcelona góp công quan trọng giúp Tây Ban Nha chỉ thủng lưới đúng một bàn trong cả chiến dịch. Cubarsi hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất khi lần lượt khóa chặt Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe và Lionel Messi.

Rodri cũng được trao Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải. Theo GOAL, tiền vệ Man City có tỷ lệ thắng tranh chấp cao nhất trong nhóm tiền vệ, thực hiện nhiều đường chuyền vào khu vực cuối sân nhất giải và cũng là cầu thủ có tổng số đường chuyền nhiều nhất tại một kỳ World Cup kể từ khi dữ liệu được thống kê năm 1966.

Hai hậu vệ biên Pedro Porro và Marc Cucurella cũng gây ấn tượng mạnh. Đặc biệt, Cucurella không bị bất kỳ cầu thủ nào rê bóng qua trong năm trận trước chung kết, đồng thời đóng góp ba pha kiến tạo trên hành trình giúp La Roja đăng quang.

Bellingham, Olise cùng những bất ngờ của World Cup 2026

Ở tuyến giữa, Jude Bellingham và Michael Olise là hai cái tên còn lại được GOAL lựa chọn. Tiền vệ tuyển Anh ghi 7 bàn thắng, chiếm tới 35% tổng số pha lập công của Tam sư tại giải, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh trong một kỳ World Cup.

GOAL dành nhiều lời khen cho Bellingham: "Bellingham là mẫu cầu thủ thực thụ tỏa sáng trong những khoảnh khắc quan trọng, những trận đấu lớn". Những cú đúp trước Mexico và Na Uy cùng bàn thắng vào lưới Croatia giúp anh trở thành linh hồn trong hành trình giành hạng ba của tuyển Anh.

Michael Olise cũng gây ấn tượng mạnh sau khi được Didier Deschamps đẩy vào vai trò số 10. Tiền vệ Bayern Munich kết thúc giải với 7 pha kiến tạo, nhiều nhất World Cup 2026 và lập kỷ lục mới của giải đấu.

Trong khung gỗ, thủ môn 40 tuổi Vozinha của Cape Verde là lựa chọn bất ngờ. Anh thực hiện 7 pha cứu thua trước Tây Ban Nha ở trận mở màn và thêm 8 pha cản phá trước Argentina tại vòng 32 đội, trở thành biểu tượng trong hành trình lịch sử của đại diện châu Phi. Bên cạnh đó, Lisandro Martinez và Erling Haaland cũng được ghi nhận nhờ những màn trình diễn nổi bật, hoàn thiện đội hình tiêu biểu của GOAL sau kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu và 308 bàn thắng.