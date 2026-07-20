Rodri vượt Messi đoạt Quả bóng Vàng World Cup, đi vào lịch sử cùng Beckenbauer

Rodri đã đi vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới. Anh không chỉ là nhà vô địch EURO, Champions League và đoạt Quả bóng Vàng, mà giờ anh còn là thủ quân của nhà vô địch World Cup và cũng là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Đã từng có rất nhiều tiền vệ trụ lừng danh cống hiến vào lịch sử bóng đá, nhưng chưa ai có được vinh quang tột đỉnh như Rodri.

Rodri đoạt Quả bóng Vàng World Cup 2026

Với sự áp đảo của tuyến giữa Tây Ban Nha trong tất cả các trận đấu và góp phần giúp TBN chỉ lọt lưới 1 bàn trong cả kỳ World Cup, Rodri đã đoạt Quả bóng Vàng World Cup khi đánh bại Lionel Messi, người đã ghi 8 bàn đưa Argentina trở lại chung kết. Rodri trước đó cũng đã đoạt giải MVP của EURO 2024, khiến anh là cầu thủ duy nhất của lịch sử ĐT Tây Ban Nha đã đoạt 2 giải thưởng cá nhân hay nhất của 2 giải đấu quốc tế liên tiếp.

Và với chiến thắng này, Rodri đã trở thành người thứ 11 trong lịch sử đã ẵm cả World Cup, Champions League và Quả bóng Vàng. Không chỉ vậy, trước Rodri chỉ có 1 cầu thủ đã từng vô địch EURO, Champions League, Quả bóng Vàng và đeo băng thủ quân của một nhà vô địch World Cup, đó là huyền thoại nước Đức Franz Beckenbauer.

Cubarsi, Rodri và Simon cùng các giải thưởng của họ

Sau Rodri, Lionel Messi đoạt Quả bóng Bạc World Cup còn Quả bóng Đồng thuộc về Vua phá lưới Kylian Mbappe của ĐT Pháp. Mbappe hơn Messi 2 bàn trong khi Jude Bellingham (ĐT Anh) với 7 bàn đã đoạt Giày đồng.

Găng tay vàng, giải cho thủ môn hay nhất, thuộc về Unai Simon (TBN) với 6/7 trận giữ sạch lưới và chỉ lọt 1 bàn. Trong khi đó, Pau Cubarsi (TBN) đoạt giải Cầu thủ trẻ hay nhất giải đấu.