TBN rước cúp vô địch World Cup: Yamal đội vương miện, sao Argentina bị "cà khịa"

Dàn sao Tây Ban Nha "gạ kèo" boxing Gavi - Paredes

Buổi lễ rước cúp vô địch World Cup của đội tuyển Tây Ban Nha tại thủ đô Madrid đã biến thành lễ hội âm nhạc và tiếng cười bùng nổ. Trên chiếc xe buýt 2 tầng, toàn đội diễu hành qua các tuyến phố đông nghịt người, dàn sao "La Roja" đã mang đến cho người hâm mộ vô số khoảnh khắc vừa hài hước, vừa đậm chất "nhất quỷ nhì ma".

Dàn sao Tây Ban Nha "thách thức" Paredes đối đầu Gavi trên sàn boxing

Một trong những tâm điểm thu hút sự chú ý nhất chính là màn "cà khịa" của các cầu thủ hướng về phía Leandro Paredes, tiền vệ của ĐT Argentina. Theo đó, nhiều cầu thủ giơ cao tấm bìa carton lớn với dòng chữ nổi bật: "VELADA DEL AÑO VII: PAREDES VS GAVI", tạm dịch là "Đêm võ thuật của năm (Phần 7): Paredes đối đầu Gavi".

La Velada del Ano là giải đấu boxing giải trí danh tiếng do streamer Ibai Llanos tổ chức hằng năm dành cho các người nổi tiếng. Việc dàn sao Tây Ban Nha "chỉ đích danh" Paredes xuất phát từ khoảnh khắc ẩu đả căng thẳng giữa tiền vệ này với sao trẻ Gavi sau trận chung kết World Cup.

Yamal đội vương miện, người hùng Torres gặp sự cố "dở khóc dở cười"

Bên cạnh màn trêu đùa đối thủ, các ngôi sao Tây Ban Nha cũng biết cách làm mình nổi bật theo những cách rất riêng, điển hình như Lamine Yamal.

Khoảnh khắc Yamal đội vương miện trên xe buýt 2 tầng

Tiền đạo 19 tuổi tiếp tục thu hút mọi ánh nhìn khi tự tin đội một chiếc vương miện lấp lánh trên đầu, còn tay ôm chặt chiếc cúp vàng World Cup. Anh liên tục tương tác và nở nụ cười rạng rỡ với hàng vạn CĐV tràn ngập hai bên đường.

Trong khi đó, Ferran Torres - tác giả pha lập công duy nhất ở chung kết World Cup - lại gặp sự cố "dở khóc dở cười". Thời điểm chiếc xe mui trần chở toàn đội di chuyển qua khu vực có nhiều cây xanh rợp bóng, Ferran Torres vì quá mải mê "quẩy" đã vô tình va phải cành cây ven đường. Khoảnh khắc "tai hại" nhưng vô cùng hài hước này nhanh chóng lọt vào ống kính truyền hình, khiến các đồng đội xung quanh được trận cười nghiêng ngả.