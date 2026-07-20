Argentina đá sặc mùi bạo lực trước Tây Ban Nha: "Ẵm hết" thẻ vàng & thẻ đỏ, cầu thủ lẫn HLV gây sự sau trận

Ngay từ những phút đầu tiên, đại diện Nam Mỹ đã chủ động thiết lập cự ly đội hình thấp và thực hiện các pha áp sát vô cùng nhanh. Các cầu thủ Argentina sẵn sàng thực hiện những pha vào bóng quyết liệt, ngăn chặn từ xa các tình huống tổ chức tấn công của Tây Ban Nha.

Nicolas Tagliafico áp sát quyết liệt, không ngần ngại va chạm để ngăn chặn ngòi nổ Lamine Yamal bên phía Tây Ban Nha.

Chiến thuật phòng ngự rát này được duy trì liên tục nhằm chia cắt hàng tiền vệ và làm giảm nhịp độ thi đấu của đội bóng xứ sở bò tót.

Trọng tài chính đã phải liên tục cắt còi dừng trận đấu để nhắc nhở và rút thẻ cảnh cáo trước những pha tranh chấp đi quá giới hạn. Không chỉ dừng lại ở các pha va chạm cơ bắp, trận đấu còn liên tục bị xé nhỏ bởi những tình huống tranh cãi và tiểu xáo chiến thuật nhằm làm ức chế đối phương.

Các cầu thủ Argentina lao vào vây quanh trọng tài phân trần sau tình huống vào bóng thô bạo khiến Dani Olmo nằm sân đau đớn

Enzo Fernandez dính thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng ác ý với Pau Cubarsi, đẩy Argentina vào thế mất người.

Ở cuối hiệp 2, Argentina chỉ còn 10 người sau khi Enzo Fernandez phạm lỗi rất nguy hiểm với Pau Cubarsi dẫn tới thẻ vàng thứ 2. Và khi hết trận, Argentina đã mắc 24 lỗi, nhưng đáng nói hơn cả là họ là bên duy nhất bị thẻ (5 thẻ vàng & 1 thẻ đỏ) trong khi TBN không bị thẻ nào.

Nhưng không chỉ vậy, kết thúc trận đấu đã diễn ra một màn gây sự từ phía Argentina với TBN. Molina đã có pha vung tay với Rodri, Paredes gây sự với 2 cầu thủ dự bị của TBN (một trong số đó được xác định là Gavi), trong khi Otamendi đã có lời qua tiếng lại với các cầu thủ TBN khác và bị đồng đội cũ Rodri ra yêu cầu dẹp đi. Thậm chí HLV Scaloni cũng có hành vi nắm cổ với Eric Garcia.