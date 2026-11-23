Báo New Zealand đánh giá U17 Việt Nam là đối thủ dễ kiếm 3 điểm

Trước cuộc đối đầu với U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026, truyền thông New Zealand từng xem đây là trận đấu có cơ hội giành chiến thắng tốt nhất của đội nhà ở vòng bảng. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Cristiano Roland trước U17 Bỉ, đặc biệt là 2 bàn thắng đẹp mắt, có thể khiến New Zealand phải nhìn nhận lại đối thủ.

Trong bài viết trước thềm giải đấu, Friends of Football nhận định bảng G là thử thách lớn đối với U17 New Zealand, khi họ phải chạm trán U17 Bỉ, U17 Mali và U17 Việt Nam. Trong đó, U17 Bỉ và U17 Mali được đánh giá là những đối thủ có chất lượng đáng gờm, còn trận gặp Việt Nam được xem là cơ hội thực tế nhất để Junior All Whites hướng đến chiến thắng.

Báo chí New Zealand cho rằng, gặp U17 Việt Nam là cơ hội để đội nhà giành 3 điểm. Ảnh: VFF.

Truyền thông New Zealand thậm chí cho rằng cả hai đội đều nhìn nhận cuộc đối đầu trực tiếp là cơ hội tốt nhất để kiếm điểm tại bảng đấu. U17 Việt Nam không được đánh giá cao về kinh nghiệm thi đấu quốc tế, bởi đây là lần đầu tiên đội bóng góp mặt ở sân chơi World Cup U17. Những thất bại trước U17 Hàn Quốc và U17 Australia tại giải U17 châu Á cũng được nhắc đến như cơ sở để đánh giá thầy trò HLV Cristiano Roland.

Dẫu vậy, Friends of Football vẫn ghi nhận sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam, đặc biệt sau chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Sự xuất hiện của những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Chu Ngọc Nguyễn Lực cũng được nhắc đến.

Những gì U17 Việt Nam thể hiện trước U17 Bỉ càng khiến cuộc đối đầu sắp tới trở nên đáng chú ý. Dù thất bại 2-3, các học trò của HLV Cristiano Roland đã khiến đối thủ phải trải qua trận đấu không hề dễ dàng. Lê Sỹ Bách mở tỷ số bằng cú đánh gót đầy ngẫu hứng sau tình huống phạt góc, trước khi Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn từ một quả đá phạt góc đưa bóng thẳng vào lưới.

Trong khi đó, U17 New Zealand vừa nhận thất bại 0-3 trước U17 Mali ở trận ra quân, bộc lộ những hạn chế trước đối thủ có thể hình, sức mạnh và cường độ thi đấu cao. Kết quả này khiến áp lực giành điểm trước U17 Việt Nam càng lớn.

U17 New Zealand có thể xem U17 Việt Nam là cơ hội để tìm kiếm chiến thắng, nhưng sau màn trình diễn trước U17 Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có cơ sở để tự tin hướng đến mục tiêu giành điểm, thậm chí tạo nên bất ngờ tại Qatar.