Nghẹt thở Pháp đấu Paraguay: Song tấu Mbappe - Olise bị khóa chặt

Hiệp 1 trận đấu giữa Pháp và Paraguay diễn ra với thế trận một chiều. Đoàn quân HLV Deschamps chơi áp đảo khi cầm bóng tới 81%, tuy nhiên lại không thể có bàn thắng. Lý do đơn giản bởi Paraguay có 45 phút đầu tiên thi đấu quá chắc chắn. Họ dựng nên chiếc "xe buýt 2 tầng" trước khung thành thủ môn Orlando Gill.

Pháp chỉ tung ra 5 cú sút trong hiệp 1 và không lần nào trúng đích. Điều đáng nói, cặp đôi đáng sợ của "Les Bleus" là Mbappe và Olise hoàn toàn tàng hình trong hiệp đấu này.

Mbappe tỏ ra bất lực trước tuyến phòng ngự kín kẽ của Paraguay

Mbappe đã ghi được 6 bàn ở World Cup 2026, nhưng anh chẳng có nổi pha dứt điểm nào trước Paraguay ở 45 phút đầu tiên. Olise cũng đối diện với tình cảnh tương tự. Họ bị đối phương theo kèm như hình với bóng. Chưa kể, Paraguay còn liên tục có những tình huống đá rát cũng như tiểu xảo để khiến các ngôi sao tấn công phía Pháp ức chế.

Đây mới là lần thứ 2 ở World Cup 2026 chứng kiến Mbappe không thể ghi bàn và thậm chí không sút nổi lần nào trong hiệp một.

Trước đây, tiền đạo sinh 1998 đối diện với điều đó ở trận Pháp thắng 3-1 Senegal ở vòng bảng. Anh chơi mờ nhạt trong hiệp một, nhưng sang hiệp hai, cầu thủ này thi đấu ấn tượng hơn rất nhiều. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid ghi cú đúp. Người hâm mộ tuyển Pháp đang mong đợi điều tương tự diễn ra trước Paraguay.