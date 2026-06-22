Kịch bản sốc "tý hon" Cape Verde vượt Tây Ban Nha, đứng đầu bảng xếp hạng khi nào?

Cape Verde liên tục gây bất ngờ

Sau khi gây bất ngờ trước ĐT Tây Ban Nha ở lượt đấu đầu tiên, ĐT Cape Verde tiếp tục tạo nên sức hút với trận hòa 2-2 trước ĐT Uruguay. Mặc dù hơn đối thủ tới 51 bậc trên bảng xếp hạng nhưng đại diện tới từ Nam Mỹ chỉ chơi ngang ngửa với Cape Verde.

Cape Verde đang liên tục tạo ra bất ngờ

Đại diện tới từ châu Phi mở tỉ số trước và nếu không có tình huống xoạc bóng chuẩn xác của Bentancur ở những giây cuối cùng, Cape Verde rất có thể đã tạo nên thêm một địa chấn tại World Cup 2026.

Mặc dù vậy, thành tích 2 điểm/2 trận cũng giúp đội bóng này mở toang cánh cửa vào vòng trong. Hiện tại, Cape Verde đang xếp thứ 3, bằng điểm, bằng hiệu số với Uruguay nhưng kém hơn về số bàn thắng (2 bàn so với 3 bàn).

Điều quan trọng là Cape Verde đã đối đầu xong với hai đối thủ nặng ký nhất của bảng đấu. Lượt cuối, họ sẽ đối đầu với Saudi Arabia, đội vừa để thua 0-4 trước Tây Ban Nha. Trong bóng đá không có tính chất bắc cầu nhưng rõ ràng Cape Verde có cửa thắng sáng hơn là đại diện tới từ châu Á.

Kịch bản sốc xảy ra khi nào?

Thậm chí, một kịch bản không ai có thể nghĩ ra trước khi World Cup 2026 bắt đầu là Cape Verde đứng đầu bảng H hoàn toàn có thể xảy ra. Câu chuyện ấy sẽ diễn ra khi và chỉ khi Tây Ban Nha không thắng trước Uruguay ở lượt cuối và Cape Verde thắng Saudi Arabia.

Trường hợp một là Tây Ban Nha hòa Uruguay, Cape Verde sẽ dẫn đầu nếu thắng với khoảng cách từ 5 bàn trở lên trước Saudi Arabia. Trường hợp hai là Uruguay thắng Tây Ban Nha, Cape Verde cần thắng Saudi Arabia với khoảng cách tỉ số lớn hơn so với những gì Uruguay làm được trước Tây Ban Nha.

So sánh 2 tình huống thì trường hợp 2 dễ xảy ra hơn. Tất nhiên, Cape Verde cần phải làm được điều kiện trước đã là thắng Saudi Arabia. Chỉ cần làm được điều đó, Cape Verde chắc chắn giành quyền đi tiếp. Khi đó, họ sẽ có được 5 điểm và ít nhất là có vị trí thứ 2.

Còn trong trường hợp Cape Verde không thể thắng Saudi Arabia, đại diện tới từ châu Phi sẽ cần chờ kết quả của trận đấu còn lại. Nếu Tây Ban Nha thắng, Cape Verde có vé đi tiếp. Còn nếu Tây Ban Nha hòa hoặc thua, Cape Verde sẽ xếp thứ ba và phải chờ kết quả của các bảng còn lại mới biết số phận của mình.