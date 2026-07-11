"Nàng thơ" của tuyển thủ Anh gây xôn xao World Cup khi diện bikini vàng

Dù giải đấu World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn căng thẳng, sức nóng từ dàn WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) của đội tuyển Anh vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Mới đây nhất, Ellie Watkins, bà xã của tiền đạo Ollie Watkins đã khiến cồng đồng mạng "dậy sóng" khi tung loạt ảnh diện bikini đầy quyến rũ.

Trong chuyến đi tới Mỹ để tiếp lửa cho chồng và đội tuyển Anh, Ellie Watkins đã gây sốt cộng đồng mạng

Đốt cháy World Cup bằng sắc vàng rực rỡ

Trong chuyến đi tới Mỹ để tiếp lửa cho chồng và đội tuyển Anh, Ellie Watkins đã tranh thủ thời gian thư giãn và thực hiện một video ngắn chia sẻ về bí quyết chăm sóc da của mình. Xuất hiện trong bộ bikini màu vàng chanh nổi bật, mỹ nhân 30 tuổi khéo léo khoe trọn vóc dáng săn chắc, thon gọn cùng làn da rám nắng khỏe khoắn.

Ngay sau khi video được đăng tải lên trang Instagram cá nhân có hơn 90.000 người theo dõi của cô, một "cơn bão" tương tác đã lập tức bùng nổ.

Người hâm mộ "phát cuồng"

Dưới phần bình luận, người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi nhan sắc đỉnh cao và thần thái rạng rỡ của vợ tiền đạo Aston Villa. Bài đăng nhanh chóng ngập tràn những lời "có cánh":

- "Tôi thực sự bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của bạn!".

- "Làn da của bạn đang phát sáng kìa, nữ hoàng ơi".

- "Bạn quá đẹp! Chắc chắn là một trong những nàng WAG mà tôi yêu thích nhất".

Thậm chí, một người theo dõi còn hài hước bình luận: "Tôi mệt mỏi vì bị bạn 'thao túng tâm lý' để mua đồ mỹ phẩm quá rồi đấy!".

Ellie và tiền đạo Ollie Watkins chính thức về chung một nhà vào 5/2025

Chuyện tình đẹp của bóng đá Anh

Ellie và tiền đạo Ollie Watkins chính thức về chung một nhà vào 5/2025 sau thời gian dài hẹn hò. Kể từ khi kết hôn, Ellie ngày càng thăng hạng về cả nhan sắc lẫn phong cách thời danh. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống sang chảnh, các chuyến du lịch xa xỉ và những bí quyết làm đẹp bổ ích.

Hiện tại, trong khi Ellie đang làm khuấy đảo hậu trường bằng nhan sắc của mình, thì ông xã Ollie Watkins cùng các đồng đội tại tuyển Anh đang tập trung cao độ cho các trận đấu knock-out nghẹt thở. Người hâm mộ xứ sở sương mù đang kỳ vọng "Tam Sư" có thể chấm dứt 60 năm chờ đợi để mang chiếc cúp vàng thế giới về nhà.