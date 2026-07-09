Nóng nhất thể thao tối 9/7: Việt Nam tổ chức World Cup pickleball cho doanh nhân

Việt Nam tổ chức World Cup pickleball cho doanh nhân

Diễn ra từ ngày 2 – 4/9 sắp tới tại Đà Nẵng, giải Pickleball doanh nhân quốc tế - World Entrepreneur Tournament 2026 trong khuôn khổ Pickleball World Cup 2026, được kỳ vọng sẽ tạo thêm một sân chơi mới, góp phần xây dựng hình ảnh một thế hệ doanh nhân mới: khỏe mạnh, bản lĩnh, cởi mở và sẵn sàng cùng nhau kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng kinh doanh Việt Nam cũng như quốc tế.

Giải Pickleball doanh nhân quốc tế - World Entrepreneur Tournament 2026 khởi tranh từ ngày 2/9

Theo thông tin từ ban tổ chức, giải dự kiến quy tụ hơn 1.600 doanh nhân và vận động viên đến từ Việt Nam cùng nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, tranh tài ở 26 nội dung trên các cụm sân pickleball đạt chuẩn.

Trong lần đầu được tổ chức, giải được kỳ vọng trở thành một trong những hoạt động điểm nhấn, góp phần tạo nên không khí sôi động và đa tầng giá trị cho Pickleball World Cup 2026 tại Việt Nam.

Giải do CLB Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam, Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng phối hợp các đối tác tổ chức. Với thông điệp “Thi đấu hết mình, kết nối bền vững, cùng phát triển”, giải đấu dự kiến được xây dựng với định hướng chuyên nghiệp ngay từ đầu. Ban tổ chức cam kết bảo đảm các nguyên tắc minh bạch, công bằng, an toàn, chuyên nghiệp và phù hợp với tiêu chuẩn tổ chức sự kiện quốc tế. Tất cả vận động viên tham gia sẽ được kiểm tra hồ sơ để bảo đảm đúng đối tượng theo điều lệ giải.

Giải đấu diễn ra với thông điệp “Thi đấu hết mình, kết nối bền vững, cùng phát triển”

"Ngựa ô" Arthur thi đấu hay ở Wimbledon 2026 vì... lùn

Trả lời phỏng vấn Daily Mail, Adam Taylor, Giáo sư Giải phẫu học tại Đại học Lancaster cho biết, chiều cao khiếm tốn là một trong những lợi thế giúp Arthur Fery gây bất ngờ ở Wimbledon 2026. Từ chỗ dự giải nhờ suất đặc cách, tay vợt hạng 114 ATP xuất sắc ghi danh vào bán kết. Đáng nói hơn, anh chỉ cao 1m75.

"Chiều cao khiêm tốn mang lại một vài lợi thế cho vận động viên quần vợt. Trọng tâm thấp hơn giúp họ nhanh nhẹn hơn và ít có khả năng bị ngã. Điều này mang lại cho họ lợi thế khi di chuyển trên sân. Tay chân ngắn cũng là yếu tố then chốt khi các tay vợt thay đổi hướng di chuyển. Mặc dù những tay vợt cao hơn có thể nhanh hơn về tổng thể, nhưng kích thước của sân tennis đồng nghĩa với việc không có đủ không gian để những tay vợt cao đạt được tốc độ tối đa của họ", giáo sư Adam Taylor cho hay.

"Gã điên" McGregor đã sẵn sàng trở lại

"Gã điên" của sàn UFC, Conor McGregor tuyên bố đã sẵn sàng trở lại khi chuẩn bị đối đầu với Max Holloway. "Tạ ơn Chúa. Một ngày tuyệt đẹp ở Las Vegas. Đây là ngày Chúa đã tạo ra và tôi sẽ vui mừng và hân hoan đón nhận nó. Thật tuyệt khi được trở lại. Cân nặng chuẩn, vóc dáng chuẩn, đầu óc sắc bén hơn bao giờ hết. Kế hoạch đã được vạch ra. Tôi sẵn sàng ra trận".

Djokovic và 16 tay vợt khác bị phạt nặng ở Wimbledon 2026

Ban tổ chức Wimbledon gần đây đã công bố danh sách các tay vợt bị chịu án phạt. Djokovic là 1 trong 17 người bị phạt. "Nole" phải nộp phạt 5600 bảng vì có những lời lẽ tục tĩu khi thi đấu.

Nhiều khả năng những lời của Djokovic đến ở trận gặp Safiullin. Tay vợt từng 24 lần vô địch Grand Slam đã nhận được lời cảnh cáo chính thức từ trọng tài vì la hét "vớ vẩn" và có một số từ chửi thề bằng tiếng Serbia sau khi bị dẫn trước 2-0 trong set thứ 3.

Djokovic bị phạt

Alcaraz hồi phục nhanh chóng

Alcaraz đang tiến gần hơn đến việc trở lại tập luyện đầy đủ sau thời gian dài nghỉ dưỡng do chấn thương. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin chỉ còn vài ngày nữa là "tiểu Nadal" sẽ nhận được sự cho phép của đội ngũ huấn luyện để trở lại tập luyện. Anh đã không thi đấu kể từ ngày 14/4 do chấn thương cổ tay.

Kell Brook muốn đấu Chris Eubank Jr

Kell Brook cho biết bản thân sẵn sàng trở lại để đấu Chris Eubank Jr nếu nhận được khoảng thưởng xứng đáng: "Chắc chắn rồi, nếu có lời đề nghị phù hợp, tôi sẽ thượng đài. Tôi và Eubank Jr đều đã từng đối đầu nhau. Nếu chúng ta có thể thương lượng và trả cho tôi mức giá xứng đáng, trận đấu đó có thể diễn ra. Nếu không, tôi cũng hạnh phúc".

Serena Williams vẫn muốn tiếp tục thi đấu

Huấn luyện viên Rennae Stubbs tiết lộ Serena Williams đang hướng tới việc tiếp tục thi đấu sau khi thất bại ở Wimbledon: "Cô ấy muốn cố gắng tiếp tục. Tất cả phụ thuộc vào cô ấy. Chúng tôi đánh giá mọi việc Serena Williams muốn làm hiện tại dựa trên những gì cô ấy mong muốn.

Cô ấy có rất nhiều thứ phải cân nhắc, gia đình, công việc kinh doanh của cô ấy. Nhưng mục tiêu của cô ấy là tiếp tục tiến lên".