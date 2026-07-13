Mỹ nhân sở hữu đường cong "vạn người mê", hút hồn triệu khán giả xem World Cup

Trận tứ kết rực lửa giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại World Cup 2026 được quan tâm ngay từ phút mở màn. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ Tate McRae trong vai trò đại sứ danh dự mang bóng ra sân đã khiến toàn bộ khán đài SoFi Stadium rộn ràng.

Tate McRae trong vai trò đại sứ danh dự mang bóng ra sân trận tứ kết giữa Tây Ban Nha - Bỉ

Sức hút nghẹt thở trên thảm cỏ World Cup

Bước ra sân bóng với tư cách đại sứ của thương hiệu lớn, giọng ca 23 tuổi người Canada ngay lập tức chiếm trọn tâm điểm của ống kính truyền hình. Tate McRae diện chiếc áo khoác thể thao croptop màu đen cá tính, khéo léo khoe trọn vòng eo con kiến săn chắc và cơ bụng vạn người mê.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa nét khỏe khoắn của chiếc quần thể thao ống rộng màu trắng và mái tóc vàng uốn xoăn bồng bềnh đặc trưng tạo nên một tổng thể vừa năng động, vừa quyến rũ đến nghẹt thở. Từng bước đi uyển chuyển đầy tự tin của một vũ công chuyên nghiệp giúp cô lấn lướt hoàn toàn mọi nghi thức tiền trận đấu tiêu chuẩn.

Trên các mạng xã hội, người hâm mộ bóng đá đồng loạt để lại bình luận khen ngợi visual "vô thực" và gọi khoảnh khắc xuất hiện của cô là "bàn thắng đẹp nhất" trước khi trận đấu chính thức bắt đầu.

Đường cong bốc lửa từ thói quen rèn luyện

Không phải ngẫu nhiên mà Tate McRae sở hữu sắc vóc chuẩn chỉnh như siêu mẫu. Xuất thân là một vũ công chuyên nghiệp từng gây sốt tại So Think You Can Dance, cô nàng duy trì chế độ tập luyện vũ đạo khắc nghiệt kết hợp với gym.

Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng số đo 3 vòng rực lửa, Tate luôn biết cách đốt mắt người nhìn. Dù là trong trang phục thể thao kín đáo hay những bộ cánh thảm đỏ cắt xẻ táo bạo, cô đều phô diễn được bờ vai trần gợi cảm, đôi chân dài miên man và thần thái sắc lạnh đầy cuốn hút.

Hào quang rực rỡ từ sân khấu đến tình trường

Bên cạnh việc làm bùng nổ truyền thông tại World Cup 2026, Tate McRae hiện đang là cái tên đắt show quảng cáo bậc nhất. Đầu năm nay, cô vừa hoàn thành chiến dịch quảng bá gây tiếng vang lớn cho Thế vận hội Mùa đông Milan Cortina trên kênh NBC.

Sức hút của cô nàng không chỉ dừng lại ở âm nhạc và thời trang. Hiện tại, mỹ nhân sinh năm 2003 đang có mối tình cực kỳ ngọt ngào và thu hút truyền thông với siêu sao khúc côn cầu trên băng Jack Hughes (thuộc đội New Jersey Devils và Đội tuyển quốc gia Mỹ).

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trao bóng đầy ấn tượng, Tate McRae đã nán lại khán đài VIP để chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về Tây Ban Nha nhờ bàn thắng quyết định ở phút 88 của Mikel Merino, đưa đội bóng xứ đấu bò thẳng tiến vào bán kết gặp tuyển Pháp (2h, 15/7).

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