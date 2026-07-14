Tin nóng bóng đá World Cup 14/7: Rashford đảm nhận vai trò bất ngờ khi đấu Argentina?

Rashford nên đảm nhận vai trò bất ngờ khi đấu Argentina

Nhà báo Adrian Durham của Talksport tiết lộ Thomas Tuchel dự báo sẽ loại Madueke khỏi đội hình xuất phát khi Anh chạm trán Argentina. Trong khi đó, Saka bị hạn chế thời gian thi đấu do chưa khỏi hẳn chấn thương. Việc này mở ra cơ hội để Rashford đá cánh phải, vị trí anh từng không it lần thi đấu.

Rashford liệu có được đá chính ở trận gặp Argentina?

Theo ý kiến của cựu danh thủ Darren Bent, Rashford nên được tin tưởng chơi ở cánh phải: "Tôi không nghĩ Noni Madueke sẽ đá chính. Nếu Saka không hoàn toàn khỏe mạnh, hãy thử cho Rashford vào sân xem sao".

Cố vấn của Tổng thống Trump muốn ĐT Anh vô địch World Cup

Tuyển Anh có thêm một người ủng hộ mới tại Nhà Trắng, khi cố vấn của Tổng thống Donald Trump, Andrew Giuliani bày tỏ sự ủng hộ "Tam sư":

"Tôi nghe nói ĐT Anh đã phải chịu đựng 60 năm đau khổ, vì vậy nếu họ vô địch giải đấu này thì đó sẽ là chiến thắng tuyệt vời. Tôi hoàn toàn tin rằng Anh có thể tiến xa, họ là một trong những đội mạnh nhất hiện nay.

Tôi thấy đội tuyển Anh là đội bóng có đội hình cực kỳ cân bằng, bạn phải tự tin vào huấn luyện viên. Họ có tiềm năng lớn để vô địch World Cup".

Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha bị tố phân biệt chủng tộc tuyển Pháp

Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy gần đây chia sẻ trên tờ El Debate: "Tuyển Pháp đội hình đẳng cấp. Tuy nhiên, họ không có bất kỳ cầu thủ nào gốc Pháp". Các cầu thủ Tây Ban Nha buộc phải bác bỏ tuyên bố đó trước trận đấu với Pháp.

Hậu vệ Pau Cubarsi nói: "Nếu họ chơi cho đội tuyển quốc gia Pháp, họ là người Pháp, bất kể màu da của họ là gì. Chúng ta phải thể hiện sự khoan dung đối với tất cả mọi người, bởi vì tất cả chúng ta đều xứng đáng được tôn trọng".

Tuyển Croatia có HLV mới

Liên đoàn bóng đá Croatia đã chính thức bổ nhiệm HLV Bilic vào vị trí HLV trưởng. Ông được kỳ vọng giúp đội bóng duy trì vị thế ở ĐTQG. Bilic sẽ tiếp quản đội hình từ Zlatko Dalic. Đáng chú ý, Bilic chấp nhận hưởng mức đãi ngộ thấp hơn người tiền nhiệm.