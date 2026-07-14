ĐT Anh "hành xác" nhất World Cup, bất lợi khi đấu Argentina - Messi

Argentina và Anh đều phải thi đấu hiệp phụ ở vòng tứ kết để giành vé vào bán kết World Cup 2026. Tuy nhiên, xét về mức độ tiêu hao thể lực, đội tuyển Anh được cho là có lợi thế hơn trước cuộc chạm trán giữa hai đội vào thứ Tư tới.

Ở tứ kết, Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 sau hiệp phụ. Đây cũng là trận đấu loại trực tiếp đầu tiên của thầy trò HLV Thomas Tuchel phải kéo dài quá 90 phút.

Cả Anh và Argentina đều gặp bất lợi trước thềm bán kết

Trong khi đó, Argentina phải trải qua 2 trận đấu có hiệp phụ. Trước đó, đội bóng của HLV Lionel Scaloni thi đấu thêm thời gian trước Cabo Verde tại vòng 1/16, rồi tiếp tục phải đá hiệp phụ trước Thụy Sĩ ở tứ kết để giành quyền vào vòng bốn đội mạnh nhất.

Không chỉ thi đấu nhiều phút hơn, Argentina còn có ít thời gian hồi phục hơn. Tuyển Anh ra sân lúc 18 giờ (theo giờ Argentina), còn Argentina thi đấu lúc 22 giờ. Với việc trận bán kết diễn ra lúc 16 giờ ngày thứ Tư, tuyển Anh sẽ có thêm vài giờ nghỉ ngơi và phục hồi thể lực so với đối thủ.

Trong bối cảnh khoảng thời gian giữa 2 trận đấu chưa đến 4 ngày, ban huấn luyện Argentina gần như sẽ tập trung hoàn toàn vào việc giúp các cầu thủ hồi phục, nhằm có được trạng thái thể lực tốt nhất trước trận bán kết mang ý nghĩa đặc biệt.

ĐT Anh "hành xác" nhất World Cup

Nếu Argentina chịu bất lợi về thời gian hồi phục, thì ở khía cạnh di chuyển, tuyển Anh lại gặp thách thức lớn hơn. Theo thống kê của BBC Sport, Anh là đội tuyển di chuyển bằng đường hàng không nhiều nhất trong số 4 đội góp mặt ở bán kết. Đội bóng này đã bay hơn 14.000 dặm (khoảng 22.500 km) kể từ đầu giải, nhiều gấp bảy lần so với Pháp và nhiều hơn đáng kể so với Argentina.

World Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia với 16 thành phố đăng cai trải khắp Bắc Mỹ. Điều này khiến các đội tuyển phải di chuyển nhiều hơn bất kỳ kỳ World Cup nào trước đây.

Tuyển Anh đặt đại bản doanh tại Kansas City (bang Missouri), nhưng phải liên tục di chuyển đến Atlanta, Boston, Mexico City và Miami để thi đấu trước khi quay trở lại nơi đóng quân sau mỗi trận.

Trong khi đó, Argentina cũng chọn Kansas City làm nơi tập luyện nhưng chỉ di chuyển hơn 8.000 dặm (khoảng 12.900 km).

Pháp là đội có quãng đường di chuyển ngắn nhất trong số các đội vào bán kết. Đội tuyển này chủ yếu thi đấu ở khu vực bờ Đông nước Mỹ và chỉ di chuyển chưa đến 2.000 dặm (khoảng 3.200 km) trước khi đến Dallas để gặp Tây Ban Nha ở bán kết. Chuyến đi khứ hồi khoảng 3.000 dặm tới Dallas sẽ khiến tổng quãng đường của Pháp tăng lên đáng kể.

Nhiều đội phải di chuyển với cường độ cao

Không chỉ Anh, nhiều đội tuyển khác cũng phải trải qua lịch trình di chuyển dày đặc. Tây Ban Nha đã bay hơn 12.000 dặm, còn Thụy Sĩ vượt mốc 10.000 dặm do liên tục thi đấu tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Bắc Mỹ.

Morocco nhiều lần quay trở lại đại bản doanh ở bang New Jersey dù các trận đấu diễn ra tại Boston, Atlanta, Monterrey và Houston trước khi dừng bước ở tứ kết trước Pháp.

Trong khi đó, Bỉ đặt căn cứ tại Renton (bang Washington) nên chỉ phải di chuyển khoảng 4.000 dặm trước khi bị Tây Ban Nha loại.