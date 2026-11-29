Man United vẫn tiếp tục chuỗi ngày đáng thất vọng tại Ngoại hạng Anh. Họ vừa thua 0-4 trước Brentford ngay trên sân nhà và đang đứng trước nguy cơ rớt xuống đáy bảng xếp hạng. Tình cảnh này khác biệt so với những lần trước. Họ thường “đổi vận” ngay sau khi “thay tướng”. Đa phần những người tiền nhiệm của Pochettino đều mang tới chiến thắng ngay lập tức. Còn cựu HLV của Tottenham thua 2 hòa 1 sau 3 trận đầu tiên.

MU họp khẩn để xem xét tương lai của Jason Wilcox (trái) và Omar Berrada (phải)

Ông thầy người Argentina không phải là không tạo được dấu ấn ngay lập tức nhưng chất lượng đội hình hiện tại khiến Pochettino “lực bất tòng tâm”. Đa phần đều đã nhận ra vấn đề của MU lúc này không phải HLV bởi HLV nào cũng như vậy thôi. Định hướng phát triển có vấn đề nên dẫn đến những quyết sách chuyển nhượng, thậm chí là thay tướng sai lầm.

Theo nguồn tin từ Anh, chủ tịch Jim Ratcliffe cùng nhà Glazer, người nắm giữ cổ phần chính của MU, đã tổ chức cuộc họp khẩn ngay trong đêm sau trận thua mất mặt của MU trước Brentford. Nội dung chính của cuộc họp là thảo luận về tương lai của giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Trước đó, cả hai đều nhận được sự tin tưởng từ Jim Ratcliffe. Tuy nhiên, việc sa thải Carrick và bổ nhiệm Pochettino không mang lại hiệu quả, khiến tỷ phú thay đổi quan điểm. Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đang cân nhắc miễn nhiệm cả hai vị trí này luôn.

Một yếu tố được cho là khiến khả năng sa thải Berrada và Wilcox trở nên cao hơn là sự hiện diện của những điều khoản cụ thể trong hợp đồng của họ, có thể giúp MU giảm đáng kể chi phí tài chính trong trường hợp đôi bên chấm dứt sớm các thỏa thuận.

Matt Ritchie (trái) và Hugo Viana (phải) là ứng viên tiềm năng thay Wilcox và Berrada

Giám đốc thể thao Manchester City, Hugo Viana, và Matt Ritchie của Bournemouth đã được xác định là những ứng viên tiềm năng thay thế, trong trường hợp Man United quyết định thay đổi cơ cấu lãnh đạo bộ phận bóng đá.

Tất nhiên, quyết định cuối cùng chưa thể đưa ra ngay được bởi thay cả giám đốc điều hành lẫn giám đốc bóng đá là cuộc cải tổ cực kỳ lớn. Tuy nhiên, áp lực lên Berrada và Wilcox đang gia tăng tính theo tuần. Nếu MU không thể cải thiện ngay (và điều đó khó xảy ra), chuyện cả hai bị sa thải là chuyện khó tránh khỏi. Và đó không hẳn là tin buồn với cổ động viên của đội bóng.