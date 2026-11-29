Arsenal đại chiến Man City khó đoán

Thường được xem là trận đấu quyết định chức vô địch Ngoại hạng Anh trong những mùa giải gần đây, Arsenal sẽ đối đầu với Manchester City vào tối nay (23h30, 29/11). Tuy nhiên, câu chuyện lần này rất khác, đây là cơ hội để "Pháo thủ" tạo khoảng cách lớn hơn với Man City, đội đang rơi vào khủng hoảng cả ngoài sân cỏ lẫn có dấu hiệu sa sút trên sân.

Giữa tuần, Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ không mấy thuyết phục khi bị Borussia Dortmund cầm hòa 1-1 đầy thất vọng tại Champions League. Ở Ngoại hạng Anh, dù phong độ chưa thực sự ổn định, họ vẫn bước vào cuối tuần này với vị trí dẫn đầu và hơn đội xếp thứ hai sáu điểm. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, Arsenal có thể nới rộng khoảng cách với Man City lên thành chín điểm.

Man City bước vào vòng đấu thứ 12 với vị trí phía sau Brighton do kém về hiệu số bàn thắng bại. Đội bóng của Enzo Maresca trở lại sau đợt tập trung ĐTQG với trận hòa 1-1 trước Fulham, sau đó tiếp tục bị Napoli cầm hòa 2-2. Điều đó đồng nghĩa họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Vậy kịch bản nào sẽ dễ xảy ra nhất trong trận đấu này?

Khó có “mưa bàn thắng”

Khả năng ghi nhiều bàn thắng của Arsenal đang bị đặt dấu hỏi lớn. 9 trận đấu gần nhất, họ không bao giờ ghi quá 2 bàn thắng, bất kể đối thủ yếu hay mạnh. Với phong cách của Mikel Arteta, “Pháo thủ” sẽ chỉ thắng đủ chứ không thắng đậm. Thắng với cách biệt 1 bàn hay 5 bàn cuối cùng cũng chỉ để giành 3 điểm.

Arsenal và Man City có lối chơi tương đồng

Bởi vậy, trận đấu sẽ khó tưng bừng nếu như Arsenal mở tỉ số. Thực ra, cách xây dựng lối chơi của Arteta và Maresca có nhiều sự tương đồng do ảnh hưởng từ Pep Guardiola. Bởi vậy, đôi bên khó tạo ra đột biến. Đó cũng là một lý do khiến cho bàn thắng khó tới.

Man City cũng đang trải qua chuỗi 3 trận chỉ ghi được 4 bàn. Erling Haaland đang có phong độ không tốt và những vệ tinh xung quanh cầu thủ này cũng vậy. Bởi vậy, trận đấu này nhiều khả năng chỉ có 3 bàn thắng trở xuống.

Nhìn từ thực tế, 4 lần đối đầu gần nhất của hai đội cũng chỉ có nhiều nhất là 3 bàn thắng. Về cơ bản, đây cũng chưa phải là trận đấu sống còn nên đôi bên sẽ không dồn toàn lực theo kiểu “một mất, một còn”.

Dễ có “mưa” thẻ

Những cuộc đối đầu giữa Arsenal và Man City trong những năm vừa qua đều rất nặng tính chiến thuật. Trận đấu căng như dây đàn ngay từ đầu và những tình huống va chạm rất dễ xảy ra. Trung bình, hai đội thường phạm lỗi từ 10 đến 12 lần/trận tại Ngoại hạng Anh.

Các cầu thủ Arsenal và Man City không ngại va chạm với nhau đặc biệt là Gabriel và Haaland

Thêm vào đó, hai đội đều có những cầu thủ thuộc diện “nóng tính” và sẵn sàng “va” bất kỳ lúc nào. Bên phía Arsenal có Hincapie, Gabriel, Declan Rice, trong khi phía đối diện có Enzo, Anderson hay kể cả Erling Haaland cũng chẳng phải tay vừa.

Bởi vậy, trọng tài rất có thể sẽ phải sử dụng nhiều thẻ phạt để “hãm” lại những cái đầu nóng trên sân. Thực tế, Arsenal và Man City thường ít khi phải nhận nhiều thẻ nhưng trận đấu này có thể là ngoại lệ.

Dự đoán thắng, hòa, thua

Theo siêu máy tính của Opta, Arsenal là đội có cơ hội giành chiến thắng nhiều hơn trong trận đấu này. Sau 10.000 kịch bản giả lập dựa theo phong độ cũng như đội hình hiện tại của hai đội, tỉ lệ Arsenal giành chiến thắng lên tới 54,4%. Trong khi đó, con số này bên phía Man City là 22,2%.

Opta dự đoán Arsenal có tỉ lệ thắng cao hơn

Tỉ lệ này cũng tương ứng với những chuyên gia dự đoán. Tỉ lệ Arsenal giành chiến thắng đang là 1 ăn 1. Trong khi đó, tỉ lệ Man City thắng đang là 1 ăn 2,5. Trong khi đó, hai đội hòa có tỉ lệ ăn là 1 ăn 2,8.