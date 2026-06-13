Lịch sử VAR sang trang: Lần đầu minh oan ăn vạ ở World Cup, công của trọng tài Collina

VAR lần đầu được minh oan

World Cup 2026 đã có lần đầu tiên trong lịch sử chứng kiến tổ VAR can thiệp vào quyết định của trọng tài để cảnh báo về một trường hợp… rút thẻ nhầm cầu thủ. Sự cố này xảy ra trong trận đấu bảng D giữa đồng chủ nhà Mỹ và Paraguay, kết thúc với chiến thắng 4-1 cho Mỹ.

Almiron bị thẻ váng sau khi tổ VAR phát hiện ngã vờ

Trong quá khứ, luật bóng đá đã quy định VAR không được can thiệp vào các tình huống rút thẻ vàng, điều này dẫn tới việc các cầu thủ bị rút thẻ vàng thứ 2 sẽ bị truất quyền thi đấu kể cả nếu VAR biết họ oan. Nhưng lần này luật đã được sửa để áp dụng ở World Cup.

Đầu hiệp 2 trận Mỹ - Paraguay, trọng tài đã rút thẻ vàng với trung vệ Tim Ream của Mỹ cho một pha phạm lỗi với Miguel Almiron. Mặc dù tình huống cho thấy Ream tung cú xoạc trước khi Almiron ngã ra, trọng tài Danny Makkelie đã được tổ VAR đề nghị ra xem màn hình ngoài sân.

Quả thực tổ VAR đã có ích ở pha bóng này: quay chậm cho thấy Almiron đã ăn vạ và thực tế không có va chạm nào. Trọng tài Makkelie do đó rút lại tấm thẻ vàng của Ream để chuyển sang cho Almiron, biến đây là trường hợp minh oan thẻ vàng đầu tiên trong lịch sử tồn tại của VAR trong môn bóng đá.

Dấu ấn của Collina

Sự kiện này đã gặp phản ứng rất tích cực từ fan bóng đá. Trên các mạng xã hội đã có một loạt sự đồng tình cho kiểu minh oan này, nhưng đồng thời cũng có nhiều fan thắc mắc vì sao các giải VĐQG lại không/chưa áp dụng quy trình trên.

Cưu trọng tài Collina, trưởng ban trọng tài của World Cup 2026

Được biết, sự thay đổi này đến từ đề xuất của trọng tài huyền thoại Pierluigi Collina, theo đó một cầu thủ bị thẻ (dù là vàng hay đỏ) sẽ được xóa thẻ nếu trọng tài và tổ VAR xác định được đội bên kia mới là bên phạm lỗi, và phạm lỗi ở đây bao gồm cả các pha ngã vờ.

Collina cũng là người đứng đầu ủy ban trọng tài của giải đấu và ủy ban đã đề ra 11 điều luật mới trong công tác trọng tài của World Cup. Những điều luật này bao gồm bắt lỗi các pha câu giờ khi phát bóng, cầu thủ nằm sân được điều trị y tế phải ở ngoài sân ít nhất 1 phút, cầu thủ các đội bị cấm đi vào khu vực kỹ thuật của đội nhà khi thủ môn chấn thương (hoặc ra vẻ chấn thương), v.v…