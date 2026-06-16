Kỳ lạ ĐT Tunisia 2 lần sa thải HLV giữa World Cup, bi hài câu chuyện trả lương

Lịch sử lặp lại

ĐT Tunisia đã gây sững sờ khi mới đây họ sa thải HLV trưởng Sabri Lamouchi ngay sau trận thua đậm 1-5 trước Thụy Điển ở ngày ra quân World Cup. Các nguồn tin cho biết LĐBĐ Tunisia phản ứng rất mau lẹ do sự nghiêm trọng của thất bại lẫn lục đục nội bộ.

HLV Sabri Lamouchi đã bị sa thải chỉ sau 1 trận thua của Tunisia ở World Cup

Lamouchi dẫn dắt tuyển Tunisia chỉ 5 trận đấu và là HLV trưởng đầu tiên bị sa thải ngay trong lúc World Cup 2026 diễn ra. Nhưng đáng nói là đây không những không phải lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, điều này còn xảy ra với riêng Tunisia tới 2 lần.

Tại World Cup 1998, Tunisia cũng sa thải HLV ngay giữa giải khi họ đuổi việc Henryk Kasperczak sau 2 trận thua Anh và Colombia, 2 trận thua đều có cách biệt không quá 2 bàn. Cũng ở kỳ World Cup đó, Cha Bum Kun đã bị ĐT Hàn Quốc đuổi việc sau trận thua Hà Lan 0-5, mặc dù tiền đạo huyền thoại này đã giúp Hàn Quốc vượt qua vòng loại. Saudi Arabia là một đội khác, họ sa thải HLV Carlos Alberto Parreira ngay trước trận cuối cùng của vòng bảng.

Hỗn loạn lâu dài

Mặc dù quyết định sa thải HLV Lamouchi chỉ sau 1 trận thua có thể được xem là quá bồng bột khi nhìn từ góc độ người ngoài cuộc, thực tế việc HLV này được chọn dẫn dắt ĐT Tunisia đã là một chủ đề tranh cãi trong nhiều tháng qua.

Tunisia thực ra có tận 3 HLV khác nhau cho chiến dịch vòng loại: Jalel Kadri, Montasser Louhichi và Sami Trabelsi. Trabelsi đã hoàn tất nhiệm vụ vòng loại nhưng bị cách chức sau thất bại ở CAN đầu năm nay, và dù LĐBĐ lẫn chính phủ Tunisia không muốn tốn tiền thuê HLV ngoại, dư luận trong nước đã tỏ ra khá bức xúc vì phong độ tệ của đội tuyển.

Lamouchi được chọn dẫn dắt Tunisia không hoàn toàn vì lý do chuyên môn

Do đó LĐBĐ Tunisia chọn Lamouchi, một người Pháp nhưng sinh ra ở Tunisia trước khi nước này giành độc lập, bởi Lamouchi đồng ý được trả lương bằng đồng Dinar nội địa thay vì Euro. Bản thân lý lịch của Lamouchi đã gây nhiều tranh cãi: ông này năm 1993 đã suýt khoác áo ĐT Tunisia, nhưng không bao giờ vào sân cho đội tuyển này và sau đó năm 1996 trở thành tuyển thủ Pháp. Đã có nhiều giả thuyết vì sao, nhưng các fan Tunisia vẫn xem đó là một điều xấu hổ.

Từ khi lên cầm quân, Lamouchi tạo ra một loạt quyết định khó hiểu như cho các cầu thủ đá trái vị trí, không dùng một trung phong thực thụ ở vị trí tiền đạo cắm, và không gọi lên thủ môn hay nhất của đội tuyển dù thủ môn đó dự kiến bình phục chấn thương khi World Cup bắt đầu. Và cá nhân Lamouchi có vẻ cũng không nghiêm túc với công việc, ông này thậm chí yêu cầu LĐBĐ Tunisia phải sắp xếp để đưa con trai đi cùng trong đoàn dự World Cup.

Do đó việc Lamouchi bị sa thải có vẻ chỉ là vấn đề thời gian: LĐBĐ Tunisia miễn cưỡng chọn ông này, cầu thủ không phục, trong khi fan cũng quay lưng dù ban đầu có ấn tượng tốt.