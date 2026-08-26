Giật mình Man City ra giá 145 triệu bảng cho Enzo Fernandez, Chelsea thay thế bằng SAO 80 triệu bảng

Thị trường chuyển nhượng hè sắp đóng cửa nhưng vẫn còn đủ thời gian cho một thương vụ với mức giá giật mình nữa. Theo nhiều nguồn tin, Man City đã sẵn sàng nâng mức giá hỏi mua tiền vệ Enzo Fernandez lên con số 145 triệu bảng, con số sẽ trở thành kỷ lục chuyển nhượng mới trong lịch sử bóng đá Anh.

Enzo Fernandez được Man City ra giá tới tận 145 triệu bảng

Tin từ Argentina cho hay mặc dù vừa ra sân đá trận thắng Fulham, Enzo Fernandez vẫn đang nhờ người đại diện tìm đường chuyển sang CLB mới. Lựa chọn La Liga đã không còn do Real Madrid gần như chốt sổ đội hình, nhưng Man City rất quan tâm tới Enzo và họ muốn có anh sau khi đã chia tay với Rodri, Tijjani Reijnders lẫn sắp bán Nico Gonzalez.

HLV Enzo Maresca đã làm việc với ngôi sao người Argentina trong 2 mùa rưỡi ở Chelsea và Enzo Fernandez là cầu thủ được Maresca sử dụng nhiều nhất, nên HLV người Italia rất tích cực thúc đẩy triển khai thương vụ này. Sau khi chiêu mộ được tiền vệ Ayyoud Bouaddi từ Lille, Enzo Fernandez sẽ là cầu thủ cuối cùng để Maresca hoàn tất bộ khung cho mùa giải.

Nhà báo Martin Arevalo, người có vẻ được mớm tin bởi chính người đại diện của Enzo Fernandez là cựu cầu thủ Javier Pastore, cho biết Pastore đã tiếp xúc với các quan chức Man City những ngày qua. Trong khi đó Maresca cũng đã liên lạc với Enzo Fernandez, và việc còn lại chỉ là Man City sẽ đưa ra mức giá nào cho Chelsea.

Arevalo cho biết mức phí Man City đề nghị sẽ lên tới tận 145 triệu bảng, con số sẽ là kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh sau khi được xác lập vào năm ngoái bởi vụ Alexander Isak gia nhập Liverpool (125 triệu bảng). Chính Enzo từng là cầu thủ nắm kỷ lục cũ khi Chelsea mua anh từ Benfica với giá 106,8 triệu bảng năm 2023.

Alex Scott, mục tiêu của Chelsea để thay thế Enzo Fernandez

Mặc dù Chelsea cách đây không lâu đã đề ra hạn chót để Man City đáp ứng mức phí họ đòi hỏi nhưng Man City không làm được, số tiền 145 triệu bảng sẽ là rất lớn và Chelsea có thể sẽ không từ chối. Họ cũng đã nhắm cầu thủ thay thế cho Enzo khi đã 3 lần hỏi mua Alex Scott của Bournemouth nhưng bị từ chối, Chelsea dư sức trích ra một phần số tiền 145 triệu bảng kia để hoàn tất vụ Scott.

Ở lần gần nhất hỏi mua Alex Scott, Chelsea đã đề nghị mức phí 68 triệu bảng nhưng bị khước từ. Bournemouth đòi giá không dưới 80 triệu bảng cho cầu thủ này và họ có thể sẽ gây khó dễ ít nhiều cho Chelsea trong quá trình đàm phán, bởi mùa giải đã bắt đầu và Bournemouth không có thời gian mua cầu thủ thay thế.