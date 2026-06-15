Đội tuyển đầu tiên sa thải HLV ngay sau trận ra quân World Cup 2026

Theo nhà báo Romain Molina, Liên đoàn bóng đá Tunisia được cho là đã chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng Sabri Lamouchi, sau thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển ở trận ra quân bảng F World Cup. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đội tuyển khởi đầu giải đấu với phong độ đáng báo động và vấp phải phản ứng mạnh từ người hâm mộ.

Trận thua được mô tả là màn trình diễn tệ hại, khi Tunisia bị áp đảo hoàn toàn và để đối thủ dễ dàng giành chiến thắng đậm.

Sabri Lamouchi nhận trát sa thải không lâu sau khi Tunisia thua thảm ở trận ra quân World Cup

Nhà báo Romain Molina cho biết: “Đó là dấu chấm hết cho Sabri Lamouchi trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia Tunisia".

Theo các báo cáo, Liên đoàn bóng đá Tunisia đã tổ chức cuộc họp khẩn ngay sau thất bại nặng nề trước Thụy Điển để xem xét thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện.

Trước khi bước vào giải đấu, Tunisia cũng trải qua giai đoạn chuẩn bị không tích cực, bao gồm thất bại 0-5 trước Bỉ trong trận giao hữu cuối cùng.

HLV Sabri Lamouchi mới tiếp quản đội tuyển Tunisia từ đầu năm nay thay thế Sami Trabelsi - người rời vị trí sau cúp bóng đá châu Phi (CAN Cup). Trong quá khứ, nhà cầm quân 54 tuổi từng dẫn dắt nhiều CLB nổi tiếng ở châu Âu, tiêu biểu như Nottingham Forest (2019-2020), Cardiff City (2023).

Trong thời gian nắm quyền, Lamouchi khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 1-0 trước Haiti, nhưng sau đó Tunisia không duy trì được phong độ, toàn hòa và thua trong các trận gặp Canada (0-0), Áo (0-1), Bỉ (0-5) và Thụy Điển.

Trong phần còn lại của hành trình bảng F, Tunisia sẽ lần lượt đối đầu Nhật Bản (11h, 21/6) và Hà Lan (6h, 26/6). Hiện tại, nhiều nguồn tin cho biết Liên đoàn Bóng đá nước này đang cân nhắc một số ứng viên thay thế như Wahbi Khazri và Mondher Kebaier, người từng dẫn dắt đội tuyển tại World Cup 2022 ở Qatar.