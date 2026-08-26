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Đua vé dự Cúp C1 điên rồ: 3 trận cầu nghẹt thở, Celtic sụp đổ khó tin

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27

Dẫn trước 4-0 sau lượt đi, Celtic vẫn nhận thất bại 1-5 trước LASK sau 120 phút, qua đó thua chung cuộc 4-5 và đánh mất tấm vé vào vòng đấu chính Champions League.

  

Celtic sụp đổ khó tin, LASK ngược dòng vào Champions League

Celtic bước vào trận lượt về với lợi thế rất lớn khi đã thắng 3-0 ở lượt đi, nhưng LASK nhanh chóng cho thấy họ chưa từ bỏ hy vọng. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và dù Celtic mở tỷ số nhờ cú dứt điểm của đội trưởng Callum McGregor, Moses Usor vẫn kịp rút ngắn cách biệt trước giờ nghỉ.

LASK xuất sắc đoạt vé

LASK xuất sắc đoạt vé

Sang hiệp hai, LASK hoàn toàn làm chủ thế trận. Usor kiến tạo để Robert Ljubicic ghi bàn, trước khi Samuel Adeniran tung cú sút tuyệt đẹp từ khoảng cách 30m, đưa LASK dẫn 3-1 và rút ngắn tổng tỷ số xuống còn 3-4.

Celtic gần như chỉ biết chống đỡ khi LASK liên tục tạo ra cơ hội. Adeniran đưa bóng dội xà ngang, trước khi Florian Flecker đánh đầu bồi ở thời gian bù giờ, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Sau 15 phút đầu tiên không có bàn thắng, Adeniran một lần nữa trừng phạt Celtic với cú sút chìm hiểm hóc, giúp LASK lần đầu vượt lên trong tổng tỷ số. Tiền đạo người Mỹ sau đó còn bỏ lỡ cơ hội hoàn tất hat-trick khi không thắng được thủ môn Sinisalo trên chấm phạt đền.

Dù vậy, LASK vẫn bảo toàn chiến thắng 5-1 và giành quyền vào vòng đấu chính Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Celtic phải xuống chơi tại Europa League, sau một trong những màn sụp đổ đau đớn nhất lịch sử CLB.

Còn Celtic choáng váng vì thất bại

Còn Celtic choáng váng vì thất bại

Sabah Baku lần đầu dự Champions League

Sabah Baku làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền vào vòng đấu chính UEFA Champions League sau màn ngược dòng ngoạn mục trước Hapoel Be’er Sheva.

Đại diện Azerbaijan thắng 5-2 ở lượt về play-off, qua đó vượt qua Hapoel với tổng tỷ số 6-4. Đội khách sớm vượt lên ở phút 10 nhờ công Igor Zlatanović, sau khi thủ môn Sabah mắc sai lầm. Tuy nhiên, ngay trước giờ nghỉ, Christian Nwachukwu tận dụng sự lúng túng của hàng thủ Hapoel để gỡ hòa.

Sabah Baku (áo đen) giành chiến thắng lịch sử

Sabah Baku (áo đen) giành chiến thắng lịch sử

Sang hiệp hai, Guy Mizrahi giúp Hapoel một lần nữa dẫn trước, nhưng Umarali Rakhmonaliev nhanh chóng đưa trận đấu về thế cân bằng với cú sút xa đẹp mắt. Khi tưởng như Hapoel đã có thể bảo toàn lợi thế, Tellur Mütallimov thực hiện cú vô-lê ở phút 90+4, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Hapoel sụp đổ khi Djibril Diop nhận thẻ đỏ, trước khi Orphé Mbina đưa Sabah vượt lên. Joy-Lance Mickels sau đó ghi bàn thứ năm, hoàn tất chiến thắng lịch sử.

Sabah giành vé vào vòng đấu chính Champions League sau khi vượt qua cả bốn vòng loại. Hapoel chỉ còn suất dự Europa League và chắc chắn tiếc nuối vì đánh mất cơ hội vào sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Bodo/Glimt thắng dễ, giành vé vào vòng đấu chính Champions League

FK Bodo/Glimt tiếp tục hành trình tại UEFA Champions League sau khi đánh bại NEC Nijmegen 3-0 ở lượt về play-off, qua đó thắng chung cuộc 6-1.

Bodo/Glimt phô diễn sức mạnh

Bodo/Glimt phô diễn sức mạnh

NEC Nijmegen sớm gặp bất lợi khi thủ môn Gonzalo Crettaz bị truất quyền thi đấu ngay phút thứ 3 vì dùng tay cản bóng ngoài vòng cấm. Chơi hơn người, Bodo/Glimt nhanh chóng tạo sức ép và liên tiếp có cơ hội.

Đến những phút bù giờ hiệp một, đội chủ nhà tung hai đòn quyết định. Fredrik André Bjørkan mở tỷ số sau đường chuyền dọn cỗ của Sondre Auklend, trước khi chính Auklend lập công với cú dứt điểm ở cự ly gần, giúp Bodo/Glimt dẫn 2-0.

Sang hiệp hai, Bodo/Glimt chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận. Phút 75, Jens Petter Hauge đi bóng vượt qua hậu vệ NEC rồi căng ngang khó chịu. Bóng chạm chân Deveron Fonville đổi hướng, bay thẳng vào lưới nhà, ấn định chiến thắng 3-0.

Với tổng tỷ số 6-1, Bodo/Glimt giành quyền vào vòng đấu chính Champions League và tiếp tục hướng đến việc tái hiện chiến tích lọt vào vòng 1/8 mùa trước.

Trong khi đó, NEC dù thất bại vẫn được an ủi khi xuống chơi tại Europa League, qua đó lần đầu góp mặt ở vòng đấu chính một giải đấu châu Âu kể từ mùa 2008/09.

Video bóng đá Valencia - Betis: Dấu ấn cựu sao Real, chiếm ngôi nhì bảng (La Liga)
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(Vòng 2) Số phận trận đấu được định đoạt bằng pha lập công duy nhất ở phút 83.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2026 04:47 AM (GMT+7)
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