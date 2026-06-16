Trực tiếp bóng đá Iran - New Zealand: Chờ bản lĩnh đội bóng Tây Á (World Cup)

World Cup | 8h, 16/6 | SoFi Iran 0 - 0 New Zealand (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Iran vs New Zealand New Zealand Điểm Beiranvand Ezatolahi Ghaedi Ghoddos Hardani Khalilzadeh Moghanlou Mohammadi Nemati Taremi Yousefi Điểm Crocombe Payne Boxall Smith Pijnaker Just Bell Garbett Stamenic Singh Wood Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Iran Iran New Zealand Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Beiranvand, Ezatolahi, Ghaedi, Ghoddos, Hardani, Khalilzadeh, Moghanlou, Mohammadi, Nemati, Taremi, Yousefi Crocombe, Payne, Boxall, Smith, Pijnaker, Just, Bell, Garbett, Stamenic, Singh, Wood

Iran vượt khó trước ngày ra quân

Iran vượt khó trước ngày ra quân

Iran có lẽ là đội tuyển gặp nhiều trở ngại nhất tại World Cup 2026. Không chỉ phải di chuyển quãng đường dài tới Bắc Mỹ, đại diện châu Á còn đối mặt với các vấn đề về nhập cảnh khi một số thành viên ban huấn luyện và quan chức liên đoàn chưa được cấp visa. Đội bóng này cũng bị giới hạn thời gian lưu trú tại Mỹ và phải quay lại Mexico ngay sau các trận đấu.

Khó khăn còn đến từ việc Iran gần như không nhận được sự cổ vũ đáng kể từ khán đài. Dù vậy, đội tuyển Tây Á vẫn giữ được sự bình tĩnh và đã gần hoàn tất khâu chuẩn bị cho trận mở màn gặp New Zealand.

Kinh nghiệm World Cup là điểm tựa của Iran

Trong khi Iran trải qua hành trình đầy thử thách, New Zealand đến World Cup với tâm thế thoải mái hơn. Đại diện châu Đại Dương giành vé trực tiếp sau chiến dịch vòng loại áp đảo với 5 trận toàn thắng, ghi 29 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần trước các đối thủ trong khu vực.

Tuy nhiên, Iran được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định cùng kinh nghiệm chinh chiến World Cup dày dạn. Đội bóng này thắng 4, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất, trong khi New Zealand chỉ có 1 chiến thắng ở 10 trận vừa qua. Với lối chơi kỹ thuật và hiệu quả hơn, Iran có cơ sở để hướng tới một khởi đầu thuận lợi