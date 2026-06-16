Trực tiếp bóng đá Iran - New Zealand: Chờ bản lĩnh đội bóng Tây Á (World Cup)
(8h, 16/6 - Bảng G World Cup 2026) Vượt qua hàng loạt trở ngại ngoài sân cỏ, Iran bước vào trận ra quân World Cup 2026 gặp New Zealand với sự tự tin lớn nhờ phong độ và kinh nghiệm vượt trội.
World Cup | 8h, 16/6 | SoFi
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Iran vượt khó trước ngày ra quân
Iran vượt khó trước ngày ra quân
Iran có lẽ là đội tuyển gặp nhiều trở ngại nhất tại World Cup 2026. Không chỉ phải di chuyển quãng đường dài tới Bắc Mỹ, đại diện châu Á còn đối mặt với các vấn đề về nhập cảnh khi một số thành viên ban huấn luyện và quan chức liên đoàn chưa được cấp visa. Đội bóng này cũng bị giới hạn thời gian lưu trú tại Mỹ và phải quay lại Mexico ngay sau các trận đấu.
Khó khăn còn đến từ việc Iran gần như không nhận được sự cổ vũ đáng kể từ khán đài. Dù vậy, đội tuyển Tây Á vẫn giữ được sự bình tĩnh và đã gần hoàn tất khâu chuẩn bị cho trận mở màn gặp New Zealand.
Kinh nghiệm World Cup là điểm tựa của Iran
Trong khi Iran trải qua hành trình đầy thử thách, New Zealand đến World Cup với tâm thế thoải mái hơn. Đại diện châu Đại Dương giành vé trực tiếp sau chiến dịch vòng loại áp đảo với 5 trận toàn thắng, ghi 29 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần trước các đối thủ trong khu vực.
Tuy nhiên, Iran được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định cùng kinh nghiệm chinh chiến World Cup dày dạn. Đội bóng này thắng 4, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất, trong khi New Zealand chỉ có 1 chiến thắng ở 10 trận vừa qua. Với lối chơi kỹ thuật và hiệu quả hơn, Iran có cơ sở để hướng tới một khởi đầu thuận lợi
Dù World Cup 2026 mới trôi qua vài trận, một HLV đã nhận "trát" sa thải sau khởi đầu thất vọng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/06/2026 22:58 PM (GMT+7)