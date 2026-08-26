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Thái Lan gặp "dớp" ở chung kết AFF Cup, Kiatisak "bắt bài" ĐT Việt Nam

Sự kiện: Đại chiến Việt Nam - Thái Lan Đội tuyển Việt Nam AFF Cup 2026

Đội tuyển Thái Lan đứng trước nhiệm vụ đặc biệt khó khăn trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 khi phải làm khách trên sân Mỹ Đình của Việt Nam.

   

Thái Lan đối diện "dớp" chung kết: Khó ngược dòng nếu thua lượt đi

Đội tuyển Thái Lan rơi vào thế bất lợi sau thất bại 0-2 trước Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 trên sân nhà Rajamangala. Trận lượt về sẽ diễn ra lúc 20h ngày 26/8 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Thái Lan chỉ vô địch 1 lần sau khi thua ở trận lượt đi

Thái Lan chỉ vô địch 1 lần sau khi thua ở trận lượt đi

Với cách biệt 2 bàn, Thái Lan cần tạo ra cuộc ngược dòng trên sân khách nếu muốn giành chức vô địch. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng khi Việt Nam đang có lợi thế lớn sau trận lượt đi.

Theo thống kê từ năm 2004, thời điểm AFF Cup bắt đầu áp dụng thể thức sân nhà - sân khách, Thái Lan đã 8 lần lọt vào chung kết và giành 4 chức vô địch.

Đáng chú ý, trong những lần Thái Lan thất bại ở trận chung kết lượt đi, chỉ một lần "Voi chiến" có thể lật ngược tình thế ở lượt về để lên ngôi, đó là trận chung kết năm 2016 khi họ đánh bại Indonesia với tổng tỷ số 3-2 (thua 1-2 ở lượt đi).

Kiatisak: “Không dễ, nhưng không phải là không thể”

Trong bối cảnh Thái Lan đối mặt với nhiệm vụ khó khăn tại Hà Nội, Kiatisak Senamuang, cựu tiền đạo và cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này vẫn tin rằng cơ hội chưa kết thúc.

Ngày 25/8, Kiatisak đăng một đoạn video trên Instagram để phân tích trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan. Ông thừa nhận Thái Lan đang ở thế khó sau thất bại trên sân nhà, nhưng cho rằng kết quả vẫn có thể thay đổi: “Trận lượt đi chúng ta đã để thủng lưới hai bàn. Khi trở lại Hà Nội, chúng ta phải ghi được ba bàn mới có thể trở thành nhà vô địch. Điều đó không dễ, nhưng cũng không phải là không thể".

Cựu HLV đội tuyển Thái Lan nhận định, Việt Nam nhiều khả năng sẽ sử dụng những cầu thủ tấn công đã tạo được dấu ấn trong trận lượt đi: “Chắc chắn Việt Nam sẽ sử dụng Nguyễn Xuân Son. Ở trận đấu tại Rajamangala hôm đó, cậu ấy chưa thể hiện được nhiều, nhưng khi trở về sân nhà, có lẽ họ sẽ sử dụng Xuân Son cùng Nguyễn Đình Bắc. Đình Bắc cũng đã có màn trình diễn tốt".

HLV Kiatisak dè chừng Xuân Son, Đình Bắc

HLV Kiatisak dè chừng Xuân Son, Đình Bắc

Kiatisak dự đoán đội hình Việt Nam

Kiatisak cũng đưa ra nhận định về cách bố trí tuyến giữa và hàng phòng ngự của Việt Nam trong trận lượt về: “Ở khu vực giữa sân, Nguyễn Quang Hải vào sân và tôi nghĩ nhiều khả năng cậu ấy sẽ tiếp tục đá cùng Nguyễn Hoàng Đức như trận trước".

Về hàng phòng ngự, Kiatisuk cho rằng Việt Nam có thể tiếp tục duy trì hệ thống gồm 5 hậu vệ: “Hàng phòng ngự của họ có 5 người. 3 trung vệ nhiều khả năng vẫn là những cầu thủ cũ, có thể là Đoàn Văn Hậu hoặc Nguyễn Thành Chung. Thủ môn Lê Giang Patrick cũng đã có những pha cứu thua xuất sắc".

8

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Thái Lan

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2026 08:21 AM (GMT+7)
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