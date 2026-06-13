Bảng xếp hạng bảng F World Cup 2026: Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển, Tunisia, ai có ưu thế?

Bảng xếp hạng bóng đá bảng F World Cup 2026 mới nhất

Bảng F Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0

* Ở 2026 FIFA World Cup, 32 đội vào vòng 1/16 được chọn như sau:

- 24 đội đi thẳng: Top 2 của 12 bảng (A-L)

- 8 vé vớt: lấy 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

* Các đội hạng 3 được xếp hạng theo thứ tự: Điểm → hiệu số → bàn thắng → fair-play → bốc thăm.

Bảng F World Cup 2026 được đánh giá là một trong những bảng đấu cân tài cân sức và đáng xem nhất giải đấu. Tuyển Hà Lan với lối chơi tấn công tổng lực quyến rũ được coi là ứng cử viên hàng đầu, nhưng họ chắc chắn sẽ vấp phải sự kháng cự mãnh liệt từ các đối thủ còn lại.

Đại diện châu Á, tuyển Nhật Bản bước vào giải đấu với lối đá kỷ luật, kỹ thuật và tính gắn kết cực cao, sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước các ông lớn. Trong khi đó, Thụy Điển mang đến sự già dơ, thực dụng của bóng đá Bắc Âu cùng thể hình lý tưởng. Khép lại bảng đấu là Tunisia, đại diện châu Phi chơi bóng đầy khó chịu với lối phòng ngự phản công cực kỳ nghiêm túc.

Sự đồng đều về đẳng cấp giữa các nền bóng đá khiến cuộc đua giành vé đi tiếp tại Bảng F trở nên kịch tính và khó lường hơn bao giờ hết.