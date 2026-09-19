Carrick nổi giận khi bị chất vấn, khẳng định tình hình MU "không phải thảm họa"

Carrick đáp trả gay gắt khi bị chất vấn

MU bị loại khỏi League Cup ngay vòng 3 trong một đêm lịch sử tại Old Trafford hồi giữa tuần, sau khi chỉ giành được 4 điểm qua 4 trận và đứng thứ 13 tại Premier League. “Quỷ đỏ” đã để thua 3 trong 6 trận đầu tiên của mùa giải, khiến Carrick đang phải chịu áp lực lớn.

Carrick đã đáp trả gay gắt trong cuộc họp báo trước trận MU gặp Fulham

Carrick phản ứng mạnh khi được hỏi liệu ông có “cần thể hiện nhiều cảm xúc hơn?” hay không.

Chiến lược gia người Anh nghiêm giọng đáp lại phóng viên: “Tôi cần thể hiện nhiều cảm xúc hơn? Theo cách nào?”

Phóng viên đáp: “Một số người hâm mộ có thể muốn thấy điều đó?”

Carrick sau đó hỏi lại với giọng mỉa nhẹ: “Không, nhưng tôi đang hỏi, anh muốn tôi thể hiện điều đó như thế nào?”

Trước đó, Carrick khẳng định khởi đầu mùa giải tệ hại của MU “không phải thảm họa hay thảm cảnh”. Nhà cầm quân 45 tuổi vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo MU và bật cười trước những nhận định “lố bịch” cho rằng ông nên lo lắng về tương lai lâu dài của mình.

Carrick cho biết: “Đây không phải thảm họa hay thảm cảnh. Đây không phải ngày tận thế. Chúng tôi không rơi vào tình cảnh phải trải qua một chuỗi kết quả tồi tệ kéo dài. Chúng tôi đã thua một vài trận gần đây và cảm thấy rằng mình đã nhập cuộc, cũng như có mặt trong tất cả những trận đấu đã chơi, nếu không muốn nói là chúng tôi là đội chơi tốt hơn ở giai đoạn đầu trận”.

Các cầu thủ MU đã phải đối mặt với những cáo buộc về thể lực kém và thiếu cường độ thi đấu trong các thất bại trước tân binh Hull City, và Brighton trong trận đấu hỗn loạn ở League Cup hồi giữa tuần. Ở trận đấu đó, “Chim mòng biển” trở thành đội bóng đầu tiên lội ngược dòng từ thế bị dẫn 0-2 để đánh bại MU tại Old Trafford.

MU hiện đứng thứ 14 về quãng đường di chuyển tại Premier League trong những trận đấu đầu mùa, thứ 18 về số lần bứt tốc và thứ 19 về số lần chạy nước rút.

Các cầu thủ MU bị đặt dấu hỏi về thể lực trong trận thua ngược Brighton hồi giữa tuần

Khi được hỏi liệu ông có chịu áp lực phải giữ ghế hay không, Carrick nói: “Đó chỉ là một hoặc hai kết quả tệ. Thật lố bịch khi nghĩ về việc tôi còn tại vị được bao lâu. Tôi hiểu những gì chúng tôi cần đạt được và vị trí mà CLB cần hướng tới, những gì các ông chủ kỳ vọng, cũng như những gì người hâm mộ mong muốn. Quan trọng hơn với tôi là những gì họ kỳ vọng và muốn nhìn thấy.

Tôi hiểu tất cả những điều đó. Tôi hiểu chúng tôi đã có hai hoặc ba trận đấu với những kết quả nhất định, và hai hoặc ba trận như vậy là quá nhiều bởi tôi thực sự ghét thất bại, nhưng điều đó không có nghĩa là thế giới sụp đổ. Điều đó không thể xảy ra với chúng tôi, bởi chúng tôi phải thi đấu tốt, phải giành chiến thắng và vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước”.

Carrick cũng tiết lộ tân binh trị giá 70 triệu bảng Carlos Baleba có thể ra mắt MU trong trận gặp Fulham, trong khi Luke Shaw cũng có khả năng trở lại.

Chiến lược gia người Anh sau đó nhấn mạnh rằng “điều quan trọng là không biến tình hình của JJ Gabriel thành câu chuyện trên truyền thông”, sau khi cầu thủ 15 tuổi này nộp đơn xin hủy đăng ký.

Ông nói thêm: “Tình hình sẽ tự giải quyết, hoặc nó sẽ diễn biến theo bất kỳ cách nào mà nó phải diễn ra. Chúng tôi cần đảm bảo cậu ấy vẫn ổn”.