Dự đoán tỷ số trận HOT: Ác mộng của MU thách thức Arsenal, Barca coi chừng "hiểm địa"

Brighton – Arsenal (21h, 19/9, vòng 5 Ngoại hạng Anh): "Chim mòng biển" có cản nổi "Pháo thủ"?

Arsenal bước vào chuyến làm khách trên sân Brighton với thành tích toàn thắng cả 4 vòng đầu tiên, giành trọn 12 điểm và mới 1 lần để thủng lưới. Trong khi đó, Brighton cũng có khởi đầu tích cực với 7 điểm sau 4 trận và đang đứng trong nhóm đầu bảng. Đáng chú ý, đội bóng của Fabian Hurzeler đã ghi tới 13 bàn, thuộc nhóm có hàng công hiệu quả nhất giải.

Arsenal đang thăng hoa

Brighton vừa có 2 chiến thắng liên tiếp rất ấn tượng: đánh bại Coventry 5-0 tại Ngoại hạng Anh rồi ngược dòng thắng MU 3-2 ở League Cup. Tuy nhiên, trận đấu với Arsenal sẽ là bài kiểm tra "nặng đô".

Đoàn quân cho Mikel Arteta dẫn dắt cũng thắng Brighton trong cả 2 lần đối đầu tại Ngoại hạng Anh mùa trước, bất bại trong 7 lần gặp nhau gần nhất.

Điểm đáng chú ý nằm ở tương quan giữa hàng công Brighton và hàng thủ Arsenal. Brighton có xu hướng chơi chủ động, khai thác chiều rộng và tạo áp lực bằng tốc độ ở hai biên. Tuy nhiên, đội chủ nhà đang chịu tổn thất đáng kể về nhân sự tấn công khi Kaoru Mitoma, Yankuba Minteh và Evan Ferguson đều vắng mặt. Jack Hinshelwood, Mats Wieffer, Stefanos Tzimas và Zadok Yohanna cũng nằm trong danh sách chấn thương.

Arsenal cũng không có lực lượng mạnh nhất. William Saliba tiếp tục vắng mặt vì chấn thương lưng, trong khi Ben White và Cristhian Mosquera chưa chắc kịp bình phục. Jurrien Timber đã trở lại và nhiều khả năng được sử dụng ở hàng thủ.

Dự đoán tỷ số: Brighton 0-2 Arsenal Đội hình dự kiến Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Ayari, Gross; De Cuyper, Yalcouyé, Diego Gomez; Kostoulas Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimaraes, Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Tzolis

Sevilla – Barcelona (2h, 20/9): Sức mạnh tấn công của Barca gặp thử thách tại Sánchez-Pizjuán

Barcelona đang có khởi đầu hoàn hảo, thắng cả 6 trận La Liga và duy trì hiệu suất làm bàn rất cao. Riêng 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ ghi tới 26 bàn. Ở vòng đấu trước, họ vừa đánh bại Racing Santander 7-2 - chiến thắng đậm nhất mùa này - với cú hat-trick của Raphinha.

Barca thể hiện hình ảnh "cỗ máy hủy diệt"

Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Ramón Sánchez-Pizjuán không đơn giản. Còn nhớ cũng tại lượt đi La Liga 2025/26 vào tháng 9 năm ngoái, Sevilla từng đè bẹp Barca 4-1 trên sân vận động này (bất chấp Barca thắng tại 5-2 ở lượt về trên sân nhà).

Sevilla đang đứng trong nhóm đầu bảng với 13 điểm sau 6 vòng, đồng thời vừa giành 2 chiến thắng liên tiếp trước Valencia và Deportivo La Coruña đều với tỷ số 1-0. Đội bóng của Luis García Plaza cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự và kiểm soát trận đấu tốt hơn đáng kể so với mùa trước. Hơn bao giờ hết, Barca rất gần Raphinha hay Lamine Yamal duy trì phong độ "hủy diệt" để ra về với 3 điểm trọn vẹn.