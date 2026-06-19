4 năm trước, “người hùng” của ĐT Cape Verde đã đặt 1 chân tới V.League

Thủ môn Vozinha của ĐT Cape Verde từng suýt sang V.League chơi bóng

Tương lai của thủ môn kỳ cựu Vozinha đang thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau những màn trình diễn ấn tượng của ĐT Cape Verde tại World Cup 2026. Mới đây, xuất hiện thông tin cho biết, một CLB tại V.League sẵn sàng đàm phán để đưa “người gác đền” 39 tuổi này sang Việt Nam thi đấu.

Theo chia sẻ từ nhà môi giới cầu thủ Nguyễn Minh Châu, phía CLB Việt Nam đã chủ động liên hệ và bày tỏ mong muốn tiếp tục theo dõi thêm màn trình diễn của Vozinha trong trận đấu gặp ĐT Uruguay vào rạng sáng 22/6 (giờ Việt Nam) trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đây được xem là động thái thận trọng và hoàn toàn dễ hiểu khi đội bóng muốn có thêm cơ sở chuyên môn trước khi ký hợp đồng với một ngoại binh quan trọng.

Thủ môn Vozinha trong màu áo Cape Verde. Ảnh: AP.

Ông Nguyễn Minh Châu cho biết, bản thân hoàn toàn tôn trọng quyết định của CLB và sẵn sàng chờ đợi. Theo ông, lợi ích và sự an toàn về mặt chuyên môn của đội bóng luôn phải được đặt lên hàng đầu, sau đó mới đến quyền lợi của cầu thủ và người đại diện. Chính vì vậy, mọi đánh giá kỹ lưỡng từ phía Ban lãnh đạo và Ban huấn luyện đều là điều cần thiết trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Được biết, quá trình xúc tiến thương vụ vẫn đang được triển khai tích cực. Đại diện của một đối tác nước ngoài đã di chuyển từ châu Phi sang Mỹ để trực tiếp tiếp cận và trao đổi với Vozinha về lời đề nghị đến từ V.League. Sau khi ổn định lịch trình tại Mỹ, các cuộc gặp gỡ chính thức với thủ thành sinh năm 1986 sẽ được tiến hành nhằm đánh giá thái độ và nguyện vọng của anh đối với khả năng thi đấu tại Việt Nam sau World Cup 2026.

Về phía người đại diện tại Việt Nam, mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất. Từ thiết bị tác nghiệp cho đến hành lý đều đã sẵn sàng cho những bước tiếp theo của thương vụ. Đây được xem là phong cách làm việc quen thuộc của ông trong nhiều năm qua, luôn chủ động và nghiêm túc trong từng thương vụ chuyển nhượng.

Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của V.League trong năm 2026. Sự xuất hiện của Vozinha không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tạo nên sức hút đặc biệt với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Sau nhiều ngày theo dõi thủ thành này thi đấu trên sân khấu World Cup qua màn ảnh nhỏ, khán giả trong nước hoàn toàn có cơ hội được tận mắt chứng kiến anh thi đấu tại các sân cỏ Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Minh Châu cũng tiết lộ rằng, Vozinha đã từng tiến rất gần V.League vào năm 2022. Khi đó, Ban huấn luyện và Ban lãnh đạo của một câu lạc bộ Việt Nam đã đồng ý chiêu mộ anh. Các thủ tục liên quan gần như hoàn tất, từ việc xin visa Việt Nam cho đến đặt vé máy bay đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Tuy nhiên, vào phút chót, thương vụ bất ngờ đổ vỡ vì những lo ngại liên quan đến tuổi tác của thủ môn này. Thời điểm đó, Vozinha đã 36 tuổi và phía nhà tài trợ của đội bóng tỏ ra băn khoăn khi đội hình đã sở hữu một thủ môn khác ở tuổi 39. Chính sự e ngại về yếu tố tuổi tác khiến kế hoạch chiêu mộ thủ thành người Cape Verde không thể hoàn tất.

Sau khi thương vụ với Vozinha thất bại, đội bóng này đã chuyển hướng sang chiêu mộ một thủ môn trẻ người Ukraine. Tuy nhiên, bản hợp đồng này cũng không mang lại hiệu quả như kỳ vọng khi cầu thủ không có nhiều cơ hội ra sân trước khi sớm trở về nước.