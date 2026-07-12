Huyền "Baby" đẹp như Shakira, cổ vũ Messi & Argentina đá World Cup ở cự ly cực gần

Hot girl 1 thời Huyền "Baby" vừa gây chú ý trên xã hội khi check-in tại sân vận động Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ), khoe nhan sắc nóng bỏng được ví như Shakira.

Huyền "Baby" có mặt tại Mỹ cổ vũ Messi và đồng đội

Sức hút từ "Shakira phiên bản Việt" trên khán đài nước Mỹ

Cựu hot girl Hà thành mới đây bay sang Mỹ cùng gia đình để tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup 2026. Trong đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc check-in, mỹ nhân sinh năm 1989 lập tức chiếm trọn ánh nhìn nhờ gu thời trang "đốt mắt" nhưng vô cùng thời thượng.

Huyền "Baby" lựa chọn chiếc áo đấu sọc trắng xanh của đội tuyển xứ Tango, khéo léo buộc cao lên để khoe trọn vòng eo thon gọn, kết hợp cùng quần jeans ngắn năng động. Dưới bài đăng, bên cạnh hàng loạt lời khen ngợi cho visual "trẻ mãi không già" của bà mẹ hai con, một bình luận đáng chú ý từ người hâm mộ đã ví von nhan sắc và thần thái rực lửa của cô quyến rũ không kém gì nữ ca sĩ Latin nóng bỏng Shakira.

Đáng chú ý, cô sở hữu tấm vé VIP ở những hàng ghế gần sát mặt cỏ, cho phép ngắm nhìn siêu sao Lionel Messi thi đấu ở cự ly chỉ vài mét.

Cựu hot girl khoe ảnh đứng rất gần Messi

Trận chiến nghẹt thở và áp lực bảo vệ ngôi vương của Messi

Sự phấn khích của Huyền "Baby" hoàn toàn có cơ sở khi cô được trực tiếp chứng kiến màn lội ngược dòng không tưởng của Argentina trước Ai Cập ở vòng 1/8. Đó là trận đấu mà Messi đã bật khóc sau khi đá hỏng phạt đền, nhưng rồi chính anh đã tạo nên phép màu để cùng các đồng đội ghi liên tiếp 3 bàn thắng chỉ trong hơn 10 phút, giật lại tấm vé vào tứ kết từ tay đại diện châu Phi.

Hiện tại, Messi đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới (Golden Boot) với 8 pha lập công ngang bằng với Mbappe (Pháp). Tuy nhiên, hành trình bảo vệ ngai vàng của La Albiceleste đang bộc lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ khi họ liên tục để các đối thủ yếu hơn kéo vào hiệp phụ hoặc lội ngược dòng vất vả. Thể lực của toàn đội, đặc biệt là người đội trưởng chuẩn bị bước sang tuổi 39, đang bị bào mòn nghiêm trọng sau những trận chiến kéo dài 120 phút.

Ở trận tứ kết mới đây, Argentina cũng phải vất vả để đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút nghẹt thở để ghi danh vào bán kết gặp ĐT Anh (2h, 16/7). Đây sẽ là thách thức lớn nhất từ đầu giải dành cho Messi và các đồng đội trên con đường bảo vệ ngôi vương.

Những hình ảnh về Huyền "Baby"