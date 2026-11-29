Hạ MU, sao Brentford sánh ngang kỳ tích Salah

Brentford đã xuất sắc đánh bại MU 4-0 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, trong đó Dango Ouattara là tác giả 2 pha kiến tạo để Calum Wilson lập cú đúp. Theo thống kê, cầu thủ người Burkina Faso là người thứ 3 trong lịch sử Ngoại hạng Anh kiến tạo 2 bàn thắng cho cùng một đồng đội trong một trận đấu tại sân Old Trafford.

Những cái tên hiếm hoi làm được điều này trước Ouattara gồm James Milner (Man City, kiến tạo 2 bàn cho Mario Balotelli năm 2011) và Mohamed Salah (Liverpool, kiến tạo 2 bàn cho Luis Diaz năm 2024).

John Terry khen sao Arsenal hay nhất thế giới

Trả lời phỏng vấn Rory Jennings, cựu trung vệ John Terry đã hết lời ca ngợi thủ môn David Raya và không ngần ngại tuyên bố "người gác đền" thuộc biên chế Arsenal là cái tên xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình:

"Nhìn vào Raya, bạn sẽ tự hỏi: ai ngờ cậu ấy lại giỏi đến vậy? Cậu ấy là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, không thể bàn cãi. Cậu ấy giỏi xử lý các quả tạt bóng, kiểm soát khu vực khung thành và xử lí tuyệt vời bằng cả hai chân. Cậu ấy thực sự xuất sắc".

Barcelona đón Yamal, Rodri trở lại

Trước thềm cuộc chạm trán Deportivo ở vòng 14 La Liga (22h15, 29/11), Barcelona đã đón tin vui khi bộ ba Lamine Yamal, Rodri, Andreas Christensen đều bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại. Yamal bỏ lỡ trận thắng Sabah hồi giữa tuần vì chấn thương mắt cá. Trong khi đó, Rodri vắng mặt suốt 3 trận vì vấn đề gân khoeo, còn Christensen nghỉ 2 trận vì đau bắp chân.

HLV của Ronaldo nổi cáu khi nhắc đến thất bại

Trong cuộc hop báo sau trận thắng Al Hazem 1-0 của Al Nassr, HLV Ange Postecoglou đã được một phóng viên hỏi về thất bại 1-3 trước Al Ahli cách đây chưa lâu. Kể từ trận đấu đó, Al Nassr thắng liền 2 trận, vì vậy Postecoglou không giấu nổi sự bực bội vì câu hỏi này:

"Trận đấu với Al-Ahli chúng tôi không gặp may. Các bạn mô tả hai chiến thắng tiếp theo của chúng tôi là khó khăn, nhưng hãy xem lại hai trận đấu đó trên điện thoại, các bạn sẽ thấy rằng chúng tôi xứng đáng thắng cả hai trận. Tôi cảm thấy như các bạn không thích tôi. Chúng tôi đã chơi 17 trận cho đến nay. Đúng là chúng tôi không đứng đầu bảng, nhưng chỉ có hiệu số bàn thắng bại mới ngăn cách chúng tôi với đội dẫn đầu".