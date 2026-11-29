Những ngày tháng tồi tệ của MU vẫn chưa dừng lại. Đoàn quân HLV Pochettino nếm thất bại cay đắng với tỷ số 0-4 ngay trên sân Old Trafford trước Brentford.

Trận thua ấy khiến MU tiếp tục phải trải qua chuỗi ngày đáng quên. "Quỷ đỏ" đã không thắng trong 10 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, từ đó chôn chân ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng. Nửa đỏ thành Manchester chỉ có 8 điểm sau 12 vòng đấu, hơn đội cuối bảng Crystal Palace đúng 1 điểm.

MU trượt dài dù đã thay HLV

Crystal Palace chưa thi đấu vòng này. Họ sẽ chạm trán Hull City ở trận tới (21h05, 29/11). Nếu Crystal Palace có được 3 điểm, họ sẽ đẩy MU xuống đáy bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Về phần Brentford, đội bóng này leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. "Bầy ong" nắm trong tay 20 điểm, kém top 4 đúng 1 điểm.

1 đội bóng khác cũng thắng đậm trong ngày 28/11 là Leeds United. Họ đánh bại Coventry 3-0 áp đảo. Kết quả đó đưa Leeds lên vị trí thứ 6. Đội bóng này có cùng điểm số với Brentford, nhưng hiệu số bàn thắng - bàn thua lại kém (+8 so với +13).