Nhận định tỷ số phạt góc Bồ Đào Nha vs Uzbekistan (0h00 ngày 24/6, bảng K World Cup 2026): CR7 và đồng đội vượt trội?

Nhận định tỷ số phạt góc Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Bồ Đào Nha được dự báo sẽ tạo ra thế trận áp đảo trước Uzbekistan ở lượt trận bảng K World Cup 2026. Với sức ép biên liên tục, đội bóng của HLV Roberto Martinez có nhiều cơ sở để vượt trội về phạt góc, trong một trận đấu dễ xuất hiện tổng số góc cao.

Sau trận ra quân chưa như ý trước CHDC Congo, Bồ Đào Nha bước vào cuộc đối đầu Uzbekistan với áp lực phải thắng. Ở trận hòa 1-1 trước CHDC Congo, Seleccao kiểm soát bóng tới 75%, thực hiện 783 đường chuyền nhưng chỉ có 7 pha dứt điểm và 1 lần đưa bóng trúng đích. Những con số ấy cho thấy vấn đề của Bồ Đào Nha không nằm ở khả năng cầm bóng, mà ở hiệu quả xuyên phá khu vực 1/3 cuối sân.

Bồ Đào Nha vs Uzbekistan. Ảnh: FPT Play

Chính vì vậy, trận gặp Uzbekistan có thể là thời điểm Bồ Đào Nha đẩy mạnh tấn công biên. Khi các pha phối hợp trung lộ bị chặn, những cầu thủ như Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Rafael Leao hay Nuno Mendes sẽ có xu hướng đưa bóng ra hai cánh nhiều hơn. Đây là kiểu tấn công rất dễ tạo phạt góc, bởi Uzbekistan nhiều khả năng phải lùi sâu, ưu tiên phá bóng ra biên thay vì mạo hiểm xử lý trong vòng cấm.

Uzbekistan đã thua Colombia 1-3 ở lượt mở màn, nhưng vẫn cho thấy tinh thần thi đấu đáng khen trong lần đầu dự World Cup. HLV Fabio Cannavaro thừa nhận đội bóng của ông phải trả giá trước các đối thủ đẳng cấp cao, đồng thời xem hiệp 2 trận gặp Colombia là điểm tựa tích cực. Tuy nhiên, trước Bồ Đào Nha, đại diện châu Á khó có thể chơi đôi công trong thời gian dài. Kịch bản hợp lý hơn là Uzbekistan phòng ngự với đội hình thấp, chờ phản công qua các pha chuyển trạng thái.

Về thống kê phạt góc dự báo, Bồ Đào Nha có thể đạt ngưỡng 6-8 quả nếu duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Uzbekistan, trong thế trận phải chống đỡ, nhiều khả năng chỉ có 2-3 quả góc, chủ yếu đến từ phản công hoặc tình huống cố định hiếm hoi. Tổng số phạt góc vì thế có thể vượt mốc 9, thậm chí chạm 10-11 quả nếu Bồ Đào Nha sớm tạo sức ép nhưng chưa ghi bàn.

Yếu tố quan trọng là nhịp trận. Nếu Bồ Đào Nha có bàn thắng sớm, Uzbekistan buộc phải dâng cao hơn, mở ra thêm khoảng trống cho các pha leo biên và căng ngang. Nếu trận đấu kéo dài trong thế bế tắc, số phạt góc của Seleccao càng dễ tăng do họ phải liên tục nhồi bóng vào vòng cấm.

Nhìn tổng thể, Bồ Đào Nha vượt trội về chất lượng cá nhân, khả năng kiểm soát bóng và chiều sâu tấn công. Trước một Uzbekistan thiên về phòng ngự, cửa Bồ Đào Nha thắng phạt góc là rất sáng. Kịch bản đáng chú ý: Bồ Đào Nha thắng phạt góc cách biệt, còn tổng phạt góc của trận đấu nhiều khả năng ở mức cao.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Uzbekistan:

Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Neto; Ramos.

Uzbekistan (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Urozov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov.

Dự đoán: Bồ Đào Nha được hưởng nhiều hơn Uzbekistan trên 4 quả phạt góc. Trận đấu có trên 10 quả phạt góc.