Vì sao trận ĐT Việt Nam - Philippines tại FIFA ASEAN Cup bắt đầu muộn?

Theo lịch dự kiến, trận đấu giữa Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Bandung tại Indonesia. Tuy nhiên, trận đấu này vẫn chưa thể bắt đầu cho tới thời điểm 19h45. Nguyên nhân là bởi trước khi trận đấu bắt đầu khoảng 1 tiếng, địa điểm thi đấu có mưa lớn.

Trận đấu giữa Việt Nam và Philippines bắt đầu bị chậm hơn so với dự kiến

Đây là trận đấu do FIFA tổ chức nên các tiêu chuẩn của FIFA được áp dụng. Sau khi kiểm tra chất lượng mặt sân, ban tổ chức cũng kiểm tra xem khả năng xuất hiện sấm sét quanh khu vực thi đấu hay không. Đến 19h55 trận đấu giữa Việt Nam và Philippines đã có thể bắt đầu, 2 đội ra sân làm thủ tục.

Vài phút trước thời điểm trận đấu diễn ra, người hâm mộ đã đón tin vui khi Việt Nam chính thức có bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026. Cụ thể, TV360, FPT Play, MyTV đã chính thức đạt thỏa thuận phát sóng trọn vẹn giải vô địch bóng đá FIFA ASEAN Cup 2026.

Trước đó, trận đấu mở màn bảng A FIFA ASEAN Cup giữa ĐT Thái Lan và ĐT Pakistan đã khép lại với chiến thắng tưng bừng 4-0 nghiêng về "Voi chiến". Vì vậy, ĐT Việt Nam cũng phải giành kết quả tích cực để nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi đầu bảng cùng đại kình địch.