Đội hình tiêu biểu World Cup 2026 của FIFA: "Hiện tượng" Vozinha chung mâm Messi, Mbappe

Vozinha "chung mâm" Messi, Mbappe

FIFA đã công bố chính thức đội hình tiêu biểu của World Cup 2026 dựa trên bình chọn trực tuyến. Đội hình này có sơ đồ 4-3-3 và mỗi vị trí được chọn dựa theo một danh sách ứng cử viên do FIFA cung cấp.

Đội hình tiêu biểu World Cup 2026 của FIFA theo bình chọn trực tuyến

Hàng tiền đạo và tiền vệ của đội hình này không gây nhiều ngạc nhiên lắm khi quy tụ toàn những cầu thủ hay nhất giải. Mbappe – Haaland – Messi là hàng tấn công trong khi Bellingham – Olise – Rodri được lựa chọn cho tuyến giữa.

Đáng nói là ở hàng thủ, nhà vô địch Tây Ban Nha đã có Pedro Porro và Marc Cucurella được chọn ở 2 vị trí đá cánh, nhưng Lisandro Martinez (Argentina) và Dayot Upamecano (Pháp) được chọn cho 2 vị trí trung vệ.

Vấn đề không phải là Lisandro và Upamecano không xứng đáng, mà là cặp trung vệ của nhà vô địch TBN, Aymeric Laporte và Pau Cubarsi, thậm chí không có tên trong lựa chọn danh sách. Phải vậy: Các fan vào bầu chọn thậm chí còn không được chọn cho cặp trung vệ của đội chỉ lọt lưới 1 bàn trong cả giải đấu, như thể FIFA cố ý loại họ ra để tránh khỏi một đội hình tiêu biểu có hàng thủ toàn người của TBN.

Vị trí cuối cùng của đội hình này, thủ môn, đã được trao cho hiện tượng bất ngờ nhất của giải đấu. Vozinha của Cape Verde nhận số phiếu bầu cao nhất khi đánh bại cả Unai Simon, Thibaut Courtois và nhiều thủ môn giỏi khác để được khắc ghi vào “bảng vàng”. Vozinha giờ có thể tự hào nói rằng anh đã sánh vai trong đội hình tiêu biểu World Cup cùng thần tượng Messi và những hảo thủ lừng danh của bóng đá thế giới.

Đội hình thất vọng nhất: Ronaldo góp mặt, vô số tranh cãi

FIFA không làm một “đội hình tệ nhất” hay kiểu như vậy, nhưng trang thể thao Bleacher Report đã công bố đội hình gây thất vọng nhất của World Cup 2026 dựa trên bình chọn của các ký giả của trang này. Đội hình được xếp theo sơ đồ 4-2-3-1.

Đội hình gây thất vọng nhất do Bleacher Report bình chọn

Đức có tới 2 người ở hàng phòng ngự bao gồm Manuel Neuer trong khung gỗ và Jonathan Tah đá trung vệ, trong khi 3 vị trí còn lại của hàng thủ gồm Lucas Digne (Pháp), Gabriel (Brazil) và Reece James (Anh). 2 tiền vệ trung tâm bị réo tên trong đội hình này là Federico Valverde (Uruguay) và Vitinha (Bồ Đào Nha).

Trên hàng công, Noni Madueke (Anh) & Yan Diomande (Bờ Biển Ngà) đá ở 2 cánh trong khi Leroy Sane (Đức) được xếp giữa, mặc dù ở World Cup Sane chẳng đá giữa. Vị trí trung phong được “trang trọng” dành cho Cristiano Ronaldo, và đội hình này được dẫn dắt bởi HLV của anh, Roberto Martinez.

Đội hình gây thất vọng này đã gặp phải nhiều phản ứng tiêu cực liên quan đến đa số lựa chọn. Loại phản ứng này đến ở 2 dạng: 1) Liệu có thể coi một cầu thủ là “gây thất vọng” khi vốn dĩ trước đó đã đá tệ và nhiều người chất vấn sự xuất hiện của họ tại giải?

Trường hợp này bao gồm Leroy Sane, đáng lẽ phải được thay bằng “Vua kiến tạo Premier League Bruno Fernandes”, và kế đến là HLV Martinez, khi nhiều người cho rằng Ronald Koeman của Hà Lan còn xứng đáng với vị trí của Martinez hơn. Bên cạnh đó, Noni Madueke vốn không được kỳ vọng đá chính cho ĐT Anh nhưng đã phải vào sân vì Bukayo Saka không đạt thể lực.

Đức có kỳ World Cup rất thất vọng, nhưng nhiều người cho rằng Neuer và Tah không quá tệ

Phản ứng dạng 2) Có vẻ một số cầu thủ bị liệt kê vì họ mắc những sai lầm nhất thời? Tiêu biểu là Digne: Cầu thủ sắp sang PSG này đã đoạt vị trí từ tay Theo Hernandez ngay giữa giải đấu, nên anh có tên ở đây dường như chỉ vì sai lầm penalty trước Lamine Yamal. Tương tự là Neuer, Tah và Gabriel, Tah chẳng mắc sai lầm nào và đã mạnh dạn đá luân lưu trong loạt đấu 11m với Paraguay, loạt đấu mà Neuer cũng cản được 1 cú đá, trong khi nhiều cầu thủ (Goretzka) chết nhát không dám đứng ra.

Gabriel chơi tốt cả 4 trận đầu tiên của Brazil và chỉ kém khi đối đầu Erling Haaland, người đã làm cả đống trung vệ trở nên tầm thường. Ngay cả Reece James cũng vậy, cầu thủ này đá tốt khi ra sân nhưng vấn đề là ra sân ít vì chấn thương.

Sự góp mặt của Ronaldo cũng không được nhiều người đồng tình. Bất chấp bản thân Ronaldo và cả các fan nghĩ thế nào về anh, những người tỉnh táo trong tư duy không chờ đợi một cầu thủ 41 tuổi đá hay ở giải đấu lớn nhất thế giới. 3 bàn trong 5 trận của Ronaldo là con số không tệ, trong khi Donyell Malen của Hà Lan còn không có nổi bàn nào cho Hà Lan dù vừa có phong độ cao ở CLB.