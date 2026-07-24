Trực tiếp chuyển nhượng 24/7: Arsenal ra giá 70 triệu bảng cho Bruno Guimaraes

Arsenal ra giá 70 triệu bảng cho Bruno Guimaraes

BBC cho biết Arsenal đã ra giá 70 triệu bảng để hỏi mua tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle. Đây là con số nhiều khả năng Newcastle sẽ từ chối do trước đó họ đã đòi 100 triệu bảng, ngang bằng con số Tottenham mua Sandro Tonali cũng từ Newcastle. Guimaraes còn 3 năm hợp đồng ở Newcastle nên Arsenal sẽ khó lòng ép được “The Magpies” bán sớm.