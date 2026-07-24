Trực tiếp chuyển nhượng 24/7: Arsenal ra giá 70 triệu bảng cho Bruno Guimaraes
Những diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng hè 2026 của bóng đá châu Âu.
Aston Villa đã chính thức công bố tiền đạo cánh Alejandro Garnacho gia nhập CLB của họ từ Chelsea. Trong khi đó Man City cũng công bố chính thức sự gia nhập của tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Hai vụ chuyển nhượng đều đã được đạt thỏa thuận từ trước và chỉ chờ công bố, trong đó vụ Anderson đã xong trước khi World Cup kết thúc.
BBC cho biết Arsenal đã ra giá 70 triệu bảng để hỏi mua tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle. Đây là con số nhiều khả năng Newcastle sẽ từ chối do trước đó họ đã đòi 100 triệu bảng, ngang bằng con số Tottenham mua Sandro Tonali cũng từ Newcastle. Guimaraes còn 3 năm hợp đồng ở Newcastle nên Arsenal sẽ khó lòng ép được “The Magpies” bán sớm.
Tờ Telegraph cho biết trong trường hợp Chelsea mua trung vệ Maxence Lacroix, họ muốn mua người của Chelsea thay thế với mục tiêu là Axel Disasi. Được biết đây sẽ là một thương vụ phục vụ cho mục đích lách luật tài chính cho cả hai đội.
Theo báo giới Đức, Dortmund đã hỏi mua tiền đạo 19 tuổi Said El Mala từ Cologne. Đề nghị của Dortmund là 26 triệu euro và kèm 16 triệu euro phụ phí tùy theo điều kiện thi đấu, nhưng Cologne có thể chỉ nhận được một nửa. Phía Cologne đang tỏ ra cứng rắn rằng họ sẽ không để El Mala ra đi với mức giá đó.
Tin từ The Athletic cho hay Atlanta United đang mời cả 2 tiền đạo Breel Embolo và Darwin Nunez gia nhập đội bóng đang đá ở miền Đông giải Mỹ MLS. Atlanta United khá dư dả tài chính và đang cần cải thiện hàng công nên đã nhắm đến 2 chân sút này, trong đó Nunez mùa vừa qua đã bị thất sủng ở Al Ahli sau khi CLB này có Karim Benzema.
CLB Flamengo của Brazil sắp đạt thỏa thuận mua Thiago Almada từ Atletico Madrid. Theo tin từ Brazil, mức phí sẽ trong tầm 20 – 28 triệu euro. Với vụ này, suất cánh trái đã dọn trống để Atletico đón Lee Kang In từ PSG.
Tiền vệ trung tâm Xaver Schlager đã gia nhập Nottingham Forest từ Leipzig dưới dạng tự do. Đây là vụ chuyển nhượng có dấu ấn của HLV mới Oliver Glasner, người đã giúp Schlager tỏa sáng tại Wolfsburg trước đây. Schlager vừa dự World Cup 2026 với ĐT Áo tuy nhiên không có phong độ tốt.
Điểm qua các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý nhất của thị trường hè 2026.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/07/2026 00:55 AM (GMT+7)