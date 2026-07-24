Ronaldo được đồn sẽ giã từ ĐT Bồ Đào Nha: Thêm 1 trận đấu nữa cho "Seleccao"

1 trận đấu nữa, và Cristiano Ronaldo sẽ giã từ ĐT Bồ Đào Nha. Các báo thể thao tại nước này đã đồng loạt đưa tin CR7 đã quyết định chấm dứt hơn 2 thập kỷ khoác áo "Seleccao" của anh, sau khi Bồ Đào Nha dừng bước ở World Cup 2026 tại vòng 1/8.

Cristiano Ronaldo có lẽ chỉ còn 1 lần nữa khoác áo ĐT Bồ Đào Nha

Các nguồn tin cho biết Ronaldo sẽ cùng các cầu thủ Bồ Đào Nha đối đầu xứ Wales trong khuôn khổ UEFA Nations League vào ngày 24/9/2026. Trận đấu sẽ diễn ra tại sân của CLB Sporting, sân Jose Alvalade, nơi Ronaldo đã bắt đầu sự nghiệp, và lễ chia tay dành cho anh sẽ diễn ra ở đây trong sự chứng kiến của cả gia đình Ronaldo.

Bồ Đào Nha gần đây đã có HLV trưởng mới là Jorge Jesus, người cũng vừa dẫn dắt Ronaldo tới danh hiệu Saudi Pro League đầu tiên tại Al Nassr. HLV kỳ cựu này đã mở cửa cho Ronaldo ở lại ĐTQG mặc dù ông không bảo đảm điều gì khác, tuy nhiên Ronaldo có vẻ đã cảm thấy vậy là đủ và anh không còn sức để tiếp tục cống hiến trong màu áo tuyển.

Ronaldo hiện đã khoác áo Bồ Đào Nha trong 233 trận và ghi 146 bàn, anh giữ cả 2 kỷ lục ở hạng mục thông số này của không chỉ ĐTQG mà còn của cả lịch sử bóng đá cấp đội tuyển. Với Bồ Đào Nha, anh đã đoạt EURO 2016, UEFA Nations League 2019 & 2025, cũng như về ngôi Á quân tại EURO 2004 và hạng Tư World Cup 2006.

Ronaldo chỉ còn 1 năm hợp đồng với Al Nassr và mùa giải này được xem là lúc anh sẽ kết thúc cuộc chơi bóng đá. Hiện CR7 đã có 976 bàn thắng và chỉ còn cách 24 bàn nữa để đạt cột mốc 1000, ai cũng có thể thấy đó sẽ là mục tiêu anh hướng đến và đó sẽ là lời từ biệt của Ronaldo dành cho môn thể thao đã khiến tên tuổi anh lừng lẫy toàn cầu.