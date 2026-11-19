Pochettino xác định 4 mục tiêu cho hàng công MU

MU đang lên kế hoạch tăng cường sức mạnh hàng công trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Theo thông tin từ SI, đội chủ sân Old Trafford đã xác định bốn tiền đạo tiềm năng nhằm phục vụ kế hoạch cải thiện chất lượng đội hình.

Pochettino xác định 4 mục tiêu cho hàng công MU

Đáng chú ý, danh sách này được cho là có sự góp mặt của những chân sút đang thi đấu tại các giải đấu khác nhau ở châu Âu. Bốn cái tên được Mauricio Pochettino nhắm đến gồm Vangelis Pavlidis của Benfica, Victor Osimhen thuộc biên chế Galatasaray, tuyển thủ Anh Ivan Toney và Serhou Guirassy của Borussia Dortmund.

Việc đưa cả bốn tiền đạo vào danh sách rút gọn cho thấy MU đang nghiêm túc cân nhắc khả năng bổ sung một trung phong mới. Trong bối cảnh đội bóng muốn nâng cấp chất lượng tấn công, kỳ chuyển nhượng mùa đông có thể trở thành thời điểm quan trọng để ban lãnh đạo tìm kiếm phương án phù hợp.

Osimhen và Pavlidis là hai cái tên đáng chú ý

Trong số những mục tiêu được nhắc đến, Victor Osimhen là cái tên nổi bật khi đang khoác áo Galatasaray. Tiền đạo người Nigeria được đưa vào danh sách của MU trong kế hoạch tìm kiếm một chân sút có thể tăng cường sức mạnh cho khu vực trung tâm hàng công.

Bên cạnh Osimhen, Vangelis Pavlidis cũng nhận được sự quan tâm. Chân sút người Hy Lạp hiện thi đấu cho Benfica và là một trong bốn phương án được Pochettino cân nhắc. Sự xuất hiện của tiền đạo này cho thấy MU không chỉ tập trung vào những tên tuổi đình đám mà còn xem xét các lựa chọn đến từ những đội bóng hàng đầu châu Âu.

Pavlidis là cái tên đáng chú ý

Pavlidis là một trong những cái tên nổi bật nhất trong danh sách mục tiêu, khi đang nằm trong nhóm tiền đạo có phong độ ấn tượng nhất châu Âu với thành tích ghi 11 bàn sau 11 trận tại Liga Portugal.

Việc đặt Osimhen và Pavlidis vào cùng danh sách cho thấy MU đang có nhiều hướng tiếp cận trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, khả năng đội bóng theo đuổi ai và liệu có thể hoàn tất thương vụ ngay trong tháng 1 hay không vẫn còn là dấu hỏi.

Toney và Guirassy mở rộng lựa chọn cho MU

Hai cái tên còn lại trong danh sách là Ivan Toney và Serhou Guirassy. Toney, tuyển thủ Anh, cũng được Pochettino đưa vào tầm ngắm. Sự góp mặt của tiền đạo này giúp MU có thêm một phương án đáng cân nhắc trong kế hoạch tìm kiếm nhân sự cho tuyến đầu. Trong khi đó, Serhou Guirassy hiện thuộc biên chế Borussia Dortmund.

Với bốn ứng viên gồm Pavlidis, Osimhen, Toney và Guirassy, MU đang có những lựa chọn khác nhau để cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Dù vậy, danh sách rút gọn mới chỉ là bước đầu trong kế hoạch chuyển nhượng. “Quỷ đỏ” sẽ cần đánh giá kỹ từng phương án trước khi xác định cái tên phù hợp nhất để tăng cường sức mạnh hàng công trong tháng 1.