Những con số nói lên đẳng cấp

Lamine Yamal đang trải qua giai đoạn đầu mùa 2026/27 bùng nổ nhất về khả năng ghi bàn và kiến tạo trong sự nghiệp. Mới 19 tuổi, ngôi sao Barcelona đã trực tiếp tham gia 25 bàn thắng sau 16 trận tại La Liga và Champions League, gồm 13 pha lập công và 12 đường kiến tạo.

Trung bình mỗi trận, Yamal góp dấu giày vào 1,56 bàn thắng, hiệu suất đủ để anh hướng tới những cột mốc chưa từng đạt được.

Yamal ghi bàn ngày càng đáng sợ

Sự tiến bộ của Yamal thể hiện rõ qua khả năng dứt điểm. Mùa 2024/25, anh ghi 9 bàn sau 35 trận La Liga, đạt trung bình 0,26 bàn/trận. Sang mùa 2025/26, con số tăng lên 16 bàn sau 28 lần ra sân, tương đương 0,57 bàn/trận. Đến giữa tháng 11 năm nay, tiền đạo người Tây Ban Nha đã có 10 bàn sau 12 vòng, nâng hiệu suất lên 0,83 bàn/trận, cao hơn gấp 3 lần so với mùa 2024/25.

Khả năng tận dụng cơ hội của Yamal cũng được cải thiện. Anh thực hiện 64 cú sút tại La Liga, trung bình 5,33 lần/trận. Theo thống kê bàn thắng kỳ vọng, những cơ hội ấy có chất lượng tương đương khoảng 8 bàn, nhưng Yamal đã ghi nhiều hơn gần 2 bàn. Cầu thủ thuận chân trái đang trở nên nguy hiểm hơn trong những pha ngoặt bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi dứt điểm.

Từ thần đồng kiến tạo đến ngôi sao tấn công toàn diện

Điểm nổi bật là Yamal vẫn duy trì khả năng chuyền bóng quyết định dù ngày càng ghi nhiều bàn. Tại Champions League, anh có 3 bàn và 4 kiến tạo sau 4 trận. Riêng ở La Liga, 8 đường kiến tạo giúp cầu thủ Barcelona dẫn đầu giải đấu về chỉ số này.

Khi Yamal thường xuyên tìm kiếm cơ hội dứt điểm, các hậu vệ buộc phải áp sát sớm hơn để ngăn những cú sút chân trái. Điều đó mở ra khoảng trống cho đồng đội di chuyển phía sau hàng phòng ngự. Những pha phối hợp với Raphinha, Fermín López hay các tiền đạo chơi gần vòng cấm giúp Barcelona có thêm phương án tấn công, thay vì phụ thuộc vào những tình huống rê bóng cá nhân.

Hiệu quả của Yamal còn được thể hiện qua điểm số chuyên môn. Theo Sofascore, anh đạt trung bình 8,33 điểm tại La Liga, đứng đầu giải và vượt Raphinha với 8,18 điểm cùng Kylian Mbappe với 8,10 điểm. Trong chiến thắng 6-1 trước Alaves ngày 31/10, Yamal lập cú đúp và có thêm 1 kiến tạo. Đến trận thắng Atletico Madrid 2-1 ngày 8/11, anh tiếp tục chuyền bóng để Fermín López ghi bàn quyết định.

Mùa giải hay nhất sự nghiệp đang ở phía trước

Nhìn lại quá trình trưởng thành của Yamal, sự thay đổi càng trở nên ấn tượng. Ở mùa 2023/24, khi mới bắt đầu được thi đấu thường xuyên cho đội một, anh ghi 5 bàn tại La Liga và Champions League. Mùa tiếp theo, thành tích tăng lên 14 bàn. Đến mùa 2025/26, Yamal có tổng cộng 22 pha lập công tại 2 đấu trường này. Những con số trên là thành tích cả mùa, trong khi mùa hiện tại mới trải qua giai đoạn đầu tiên.

Nếu duy trì hiệu suất 1,56 lần tham gia bàn thắng mỗi trận trong khoảng 57 lần ra sân, Yamal có thể kết thúc mùa 2026/27 với tổng cộng 89 bàn thắng và kiến tạo. Đây là phép tính dựa trên phong độ đầu mùa, bởi lịch thi đấu dày đặc, nguy cơ chấn thương và sự điều chỉnh chiến thuật của đối thủ đều có thể khiến hiệu suất giảm xuống.

Dù vậy, cột mốc 50 lần tham gia bàn thắng trong cả mùa là mục tiêu đáng chờ đợi. Nếu thi đấu 50 trận, Yamal chỉ cần duy trì trung bình 1 bàn thắng hoặc kiến tạo mỗi trận để đạt thành tích ấy. Xa hơn, khả năng vượt mốc 30 bàn sẽ đưa anh tiến gần nhóm cầu thủ ghi bàn hàng đầu châu Âu.

Thử thách lớn nhất nằm ở việc duy trì phong độ khi Barcelona bước vào giai đoạn quyết định tại Champions League và cuộc đua vô địch La Liga. Yamal từng gặp vấn đề ở vùng háng trong mùa trước, nên việc phân phối thể lực cũng rất quan trọng. Nếu giữ được sức khỏe và tiếp tục cải thiện khả năng dứt điểm, cầu thủ 19 tuổi hoàn toàn có cơ hội biến mùa 2026/27 thành bước tiến lớn nhất trong sự nghiệp.