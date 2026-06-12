Hàn Quốc ngược dòng hạ CH Séc: Son Heung Min ghi danh lịch sử xứ kim chi

Hai tình huống bỏ lỡ của Son Heung Min

Son Heung Min phung phí cơ hội

CH Séc là những người khởi đầu chủ động hơn, nhưng dần đánh mất thế trận khi Hàn Quốc kiểm soát bóng tốt hơn. Bộ đôi Son Heung Min và Lee Kang In liên tục tăng tốc độ luân chuyển bóng, qua đó tạo ra nhiều khoảng trống trong hệ thống phòng ngự đối phương.

Son Heung Min trải qua trận đấu vô duyên

Son Heung Min là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Hàn Quốc trong hiệp một. Tiền đạo đội trưởng tạo ra tới 78% tổng giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội bóng xứ kim chi và có 3 cơ hội ngon ăn để khai thông thế bế tắc, trong đó có hai tình huống đáng chú ý ở 10 phút cuối hiệp một.

Phút 37, Kim Min Jae đọc tình huống cực tốt, cắt được đường chuyền của David Zeleny ngay bên phần sân CH Séc trước khi đẩy bóng lên phía trên cho Son Heung Min. Đội trưởng Hàn Quốc lập tức thực hiện pha đi bóng sở trường, rê bóng từ cánh phải vào trung lộ, vượt qua sự truy cản của các hậu vệ CH Séc để xâm nhập vòng cấm. Từ góc sút khá thuận lợi, cựu tiền đạo Tottenham tung cú dứt điểm hướng về cột gần. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch khung thành.

Cơ hội rõ ràng nhất đến với Son Heung Min ngay trước giờ nghỉ giải lao. Đội trưởng Hàn Quốc có pha đột phá đầy tốc độ vào vòng cấm địa trước khi thực hiện động tác giả sút khiến hậu vệ Chaloupek buộc phải tung người xoạc bóng trong tuyệt vọng.

Thay vì dứt điểm, Son Heung Min bình tĩnh chuyền ngang sang cánh trái cho Lee Jae Sung. Tiền vệ này lập tức căng ngang trở lại vào khu vực trung tâm, tạo điều kiện để Son Heung Min băng vào dứt điểm một chạm.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc quyết định, chân sút đang khoác áo Los Angeles lại trượt chân ngay trước khung thành. Pha xử lý lỗi nhịp khiến anh không thể đưa bóng vượt qua thủ môn Matej Kovar dù khoảng cách chỉ còn vài mét.

Son Heung Min được rút ra nghỉ ở phút 69. Đáng chú ý, cầu thủ vào thay anh là Oh Hyeon Gyu đã trở thành người hùng của Hàn Quốc khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 80, hoàn tất màn ngược dòng 2-1 cho đại diện châu Á.

Son Heung Min ghi danh lịch sử Hàn Quốc

Dù không ghi bàn, Son Heung Min vẫn đánh dấu cột mốc đáng nhớ. Đây là lần thứ tư anh tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, qua đó cân bằng kỷ lục về số lần dự World Cup của một cầu thủ Hàn Quốc.

Son Heung Min có lần thứ 4 dự World Cup cùng tuyển Hàn Quốc

Cùng với thủ môn Kim Seung Gyu, Son Heung Min sẽ sánh ngang ba huyền thoại của bóng đá xứ kim chi gồm HLV đương nhiệm Hong Myung Bo, cựu tiền đạo Hwang Sun Hong và cựu thủ môn Lee Woon Jae, những người đều từng góp mặt ở 4 kỳ World Cup.

Không chỉ là biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc hiện tại, Son Heung Min còn đang nắm giữ kỷ lục là cầu thủ nam khoác áo đội bóng xứ kim chi nhiều nhất với 143 trận.

Trên bảng xếp hạng các chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Hàn Quốc, cựu tiền đạo Tottenham đứng thứ hai với 54 bàn thắng, chỉ kém huyền thoại Cha Bum Kun 4 pha lập công.

Tại World Cup, Son Heung Min cũng đang chia sẻ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho Hàn Quốc với 3 bàn, ngang bằng hai huyền thoại Ahn Jung Hwan và Park Ji Sung.

Son Heung Min: “Tôi cảm thấy như một cậu bé lần đầu dự World Cup”

Đội trưởng tuyển Hàn Quốc Son Heung Min đã có những chia sẻ đáng chú ý trong buổi họp báo trước trận mở màn bảng A World Cup gặp CH Séc. Ngôi sao 33 tuổi, từng khoác áo Tottenham và hiện là thủ quân của đội tuyển xứ kim chi, thừa nhận anh đang trải qua những cảm xúc đặc biệt khi bước vào giải đấu có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Son Heung Min chia sẻ: “Dù là kỳ World Cup đầu tiên hay thứ tư trong sự nghiệp, tôi vẫn cảm thấy mình như một cậu bé. Đây là sân khấu của những giấc mơ. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tôi hy vọng toàn đội sẽ giành được kết quả tốt vào ngày mai, bởi tôi tin rằng các đồng đội của mình xứng đáng với điều đó”.

Khi được hỏi về tầm quan trọng của trận ra quân, Son Heung Min cho biết anh không muốn nghĩ quá xa mà chỉ tập trung vào hiện tại.

Cựu tiền đạo Tottenham cho biết: “Tôi không sống cho ngày mai. Hôm nay mới là ngày quan trọng nhất đối với tôi và tôi cần tiếp tục hoàn thiện bản thân. Hôm nay, tôi sẽ tập trung hoàn toàn cho buổi tập. Ngày mai hãy để ngày mai lo. Khi trận đấu diễn ra, chúng tôi sẽ cống hiến tất cả những gì mình có”.