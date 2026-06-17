Mbappe từ thảm họa hiệp 1 tới người hùng cú đúp, ghi danh lịch sử ĐT Pháp

Kylian Mbappe đã khiến các khán giả theo dõi trận Pháp - Senegal đi qua mọi cung bậc cảm xúc. Đầu tiên là sự ngờ vực, sự chán nản, sự mừng hụt, sự chất vấn, niềm vui vỡ òa, và cả choáng ngợp. Tất cả đều trong 90 phút đầu tiên của ĐT Pháp tại World Cup 2026.

Mbappe với cú đúp đã trở thành chân sút thứ 2 trong lịch sử các kỳ World Cup

Senegal là một đối thủ rất mạnh nhưng không ai nghĩ rằng Pháp lại chơi bạc nhược đến thế trong hiệp 1, họ tấn công không ra hồn và sút chỉ 1 lần từ một cú đá cầu may vô hại của Ousmane Dembele. Hàng phòng ngự của họ mắc nhiều lỗi và rất may mắn không thủng lưới, cột dọc cứu họ khỏi một cú sút của Nicolas Jackson trước khi Ismaila Sarr đá vọt xà ngang ở phút 45+6 dù cách cầu môn chỉ 6m.

Bộ mặt tiêu biểu cho màn trình diễn tệ hại trong 45 phút đầu của Pháp chính là người đội trưởng của họ. Mbappe hỏng bước 1 ở cả những tình huống đơn giản, thậm chí cú đá đập cột của Jackson xuất phát từ chính Mbappe mất bóng, thậm chí mất trong lúc đang đi bóng chứ không phải do bị ai áp sát.

Nhưng hiệp 2 mọi chuyện đã thay đổi, HLV Didier Deschamps sửa sai với đấu pháp của ông và Mbappe liên tục có những pha mở tốc thoát người kèm để tận dụng đường chuyền đồng đội thực hiện. Sau 2 lần bỏ lỡ các quả chọc khe, đến phút 66 Mbappe đã tận dụng đường chuyền của Olise để mở tỷ số.

Cũng là Olise kiến tạo lần thứ 2 để giúp Mbappe có cú đúp ở phút bù giờ và ấn định 3-1 cho Pháp, nhưng bàn thắng đó hoàn toàn là nhờ Mbappe: Một cú sút xa từ cự ly gần 30m với quỹ đạo quá khó cho thủ môn Edouard Mendy của Senegal. Bàn thắng này đến chỉ 1 phút sau khi Senegal rút ngắn 1-2, khiến hy vọng có điểm của đội tuyển châu Phi bị dập tắt.

Cú đúp này đã giúp Mbappe trở thành chân sút thứ ba trong lịch sử World Cup với 2 bàn kém hơn Lionel Messi và Miroslav Klose. Chỉ vài giờ sau khi Mbappe lập cú đúp, Messi thậm chí lập hat-trick cho Argentina vào lưới Algeria để vươn lên đồng sở hữu thành tích ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup.

Với 58 bàn cho ĐT Pháp, Mbappe giờ đã độc chiếm vị trí chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử "Les Bleus", vượt qua mốc 57 bàn của Oliver Giroud. Và anh không chừng có thể sẽ chạm mốc 60 ngay tại World Cup này.