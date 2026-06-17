Pháp thắng Senegal: HLV Deschamps thở phào, Mbappe tỏa sáng "không phải vì những kẻ chê bai"

HLV Deschamps: "Chúng tôi hơi căng cứng lúc bắt đầu"

Pháp vượt qua Senegal 3-1 trong trận ra quân World Cup 2026 và trận đấu này đã diễn ra không mấy dễ dàng cho “Les Bleus”. Senegal chơi tốt hơn ở hiệp 1 và đáng lẽ đã phải dẫn bàn trước, và họ vẫn kiên cường rút ngắn 1-2 ở phút bù giờ hiệp 2 nhưng hy vọng có điểm bị dập tắt bởi một siêu phẩm tầm xa của Kylian Mbappe.

HLV Deschamps

Senegal đủ mạnh để khiến HLV Didier Deschamps phải hồi hộp lo lắng trong suốt trận, và ông thở phào khi đội nhà có 3 điểm đầu tay. Ông nói sau trận: “Chúng tôi hơi lúng túng và có phần căng cứng khi trận đấu bắt đầu. Senegal rất mạnh và tôi đã phải cùng các cộng sự bàn đổi đấu pháp ngay khi hiệp 1 đang diễn ra”.

“Sự thay đổi vị trí của Michael (Olise) và Ousmane (Dembele) giúp chúng tôi chơi tự do hơn và Barco (chỉ Barcola) đã tạo ra đột biến ngay lập tức sau khi vào sân. Tôi hài lòng về kết quả này, trận đầu tiên thắng được là đủ để tạo sự an tâm về mặt tâm lý cho các cầu thủ, nhất là trước một đối thủ vừa mạnh vừa đông CĐV”.

Deschamps sau đó cho biết ông có thể sẽ có thay đổi ở trận sau và muốn các học trò ai cũng phải sẵn sàng, khi được hỏi liệu ông có cho Barcola đá chính trận sau. “26 cầu thủ của tôi đều có trình độ cao và tôi không nghĩ có cầu thủ nào không đủ khả năng đá chính. Tôi cần tất cả các cầu thủ, hôm nay Barco đã hoàn thành tốt trách nhiệm được giao”, Deschamps nhấn mạnh.

Mbappe: "Tôi không thi đấu vì những kẻ chỉ trích mình"

Kylian Mbappe sau trận đã tạt qua thực hiện cuộc phỏng vấn nhanh với truyền hình Pháp. Khi được hỏi liệu màn trình diễn của anh có phải là để thể hiện trước những kẻ chỉ trích mình trên truyền thông, Mbappe nhấn mạnh anh không để những đàm tiếu dư luận ảnh hưởng đến mình.

Kylian Mbappe

"Nếu mà tôi bây giờ bắt đầu đá chỉ để thể hiện với những kẻ chỉ trích mình, khéo tôi sẽ đá đến tận năm 80 tuổi mất. Tôi chơi bóng đâu phải vì những người chê bai mình, tôi không có trách nhiệm phải làm họ im lặng. Tôi có nhiệm vụ thi đấu vì màu cờ quốc gia, vào chung kết và vô địch World Cup", Mbappe chia sẻ.

Sau đó Mbappe nói trận thắng này rất có ích trong việc làm yên lòng các cầu thủ trong đội. "Tôi chưa nghĩ chúng tôi đã vào nhịp, nhưng khởi đầu các giải đấu thật tốt bao giờ cũng quan trọng vì nó giúp ta có sự bình yên trong tư tưởng. Tôi biết đá World Cup thì không bao giờ có thể chủ quan được, nhưng có tâm lý thoải mái thì đá các trận sau sẽ dễ hơn", anh đánh giá.

"Đây mới là trận đầu tiên thôi và vẫn còn 2 trận vòng bảng. Dù những người khác chê, khen thì chúng tôi vẫn phải bình tĩnh và nhìn nhận những gì cần làm, đã làm được".

Barcola: "Tôi được bảo cứ vào sân và bấm bóng thôi"

Bradley Barcola cho biết sau trận rằng việc của anh là khá đơn giản, đó là chạy chỗ vào khoảng trống mà HLV Deschamps và ban huấn luyện đã vạch sẵn. Barcola được thay vào và chỉ mất 2 phút để nâng tỷ số lên 2-0 cho Pháp.

Bradley Barcola

"Lúc khởi động tôi cũng đã thấy rất nhiều cơ hội ghi bàn xuất hiện và HLV nói tôi sẽ có nhiều khoảng trống. Tôi có nói chuyện với các đồng đội, có ai đó bảo nếu tôi thoát xuống thì cứ bấm bóng là được. Đúng là như vậy, tôi đã có được bàn thắng và tôi cảm thấy rất vui vì cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng đến", Barcola chia sẻ.

"Chúng tôi đều rất vui cho Kylian (Mbappe), anh ấy luôn động viên các đồng đội dù vẫn đảm trách nhiệm vụ ghi bàn. Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho Kylian khi anh ấy được đi vào lịch sử ĐTQG, và chúng tôi là những người đã giúp anh ấy có được điều đó".