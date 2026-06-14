Châu Á gây địa chấn World Cup: Australia & Hàn Quốc mở hội, chờ Nhật Bản hạ Hà Lan

Australia giúp bóng đá châu Á mở hội

Australia gần đây tạo nên bất ngờ lớn khi chạm trán "ngựa ô" Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng xứ Chuột túi thi đấu vô cùng bình tĩnh, qua đó có được 2 bàn thắng vào các phút 27 và 75. Irankunda và Metcalfe lần lượt lập công cho đội đại diện châu Á.

Chưa hết, Australia còn phòng ngự kiên cường để hóa giải mọi tình huống dồn ép của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ vậy, họ khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0 rất thuyết phục.

Australia không hề dễ bị bắt nạt

Trận thắng này của Australia giúp bóng đá châu Á nối dài mạch bất bại ở vòng bảng World Cup 2026. Trước đó, Hàn Quốc cũng tạo bất ngờ khi thắng 2-1 CH Séc, còn Qatar kiếm về điểm số lịch sử với việc hòa 1-1 Thụy Sĩ.

Chờ Nhật Bản mang tới khác biệt

Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Iraq, Jordan, Uzbekistan và Iran là những đội bóng châu Á còn lại chưa ra sân ở World Cup 2026. Trong đó, Nhật Bản và Ả Rập Xê Út gặp thử thách lớn hơn cả. Trong khi "Samurai xanh" đối chọi Hà Lan (3h, 15/6), thì Ả Rập Xê Út gặp Uruguay (5h, 16/6).

Nhật Bản được kỳ vọng đánh bại Hà Lan

Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tạo ra bất ngờ lớn nhất từ đầu giải. Trong những năm qua, đội bóng xứ sở mặt trời mọc không hề tỏ ra e sợ khi chạm trán các đội bóng châu Âu. Họ thắng nhiều đội bóng châu Âu như Anh, Tây Ban Nha hay Đức. Chính vì vậy, đoàn quân Moriyasu không hề lo sợ khi chạm trán Hà Lan.

Người hâm mộ đang rất chờ đợi vào kịch bản tất cả các đội bóng châu Á bất bại ở lượt trận mở màn World Cup 2026. Điều đó sẽ tạo ra cột mốc lịch sử cho bóng đá châu Á.

Các đội bóng châu Á đang chứng minh họ không còn bị coi như đội lót đường ở World Cup. Thay vào đó, tất cả mong đợi vào những tấm vé đi tiếp.