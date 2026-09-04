Messi, Ronaldo, Haaland dẫn đầu thời đại mới, khi thương hiệu cầu thủ lấn át cả CLB

Messi, Ronaldo và cuộc cách mạng mang tên ngôi sao

Người hâm mộ bóng đá ngày nay dường như không còn chỉ gắn bó với một CLB như trước. Sự phát triển của mạng xã hội, trò chơi điện tử và truyền thông cá nhân đang tạo ra một xu hướng mới: nhiều người kết nối với cầu thủ, với ngôi sao mà họ yêu thích, thay vì chỉ trung thành với huy hiệu trên áo đấu.

Messi tạo dấu ấn lớn tại Mỹ

Thương vụ Lionel Messi gia nhập Inter Miami là minh chứng rõ nét. Tài khoản mạng xã hội của CLB tăng mạnh, áo đấu nhanh chóng bán hết và giá vé cũng tăng đáng kể. Đáng chú ý, nhiều người hâm mộ mới tìm đến Inter Miami không phải vì mối liên hệ với thành phố Miami mà đơn giản bởi họ muốn được theo dõi Messi.

James Kirkham, chuyên gia về chiến lược thương hiệu thể thao, nhận định cầu thủ chính là yếu tố then chốt phía sau sức lan tỏa này. Theo BBC Sport, người hâm mộ muốn thể hiện sự gắn kết với những ngôi sao mà họ xem là các biểu tượng thể thao và văn hóa. Messi, Cristiano Ronaldo hay những tên tuổi hàng đầu đang trở thành thương hiệu vượt qua ranh giới CLB, giải đấu và thậm chí cả quốc gia.

Từ trò chơi điện tử đến “CLB thứ hai”

Sự thay đổi này đặc biệt rõ ở thế hệ người hâm mộ trẻ. Họ có thể không sở hữu mối liên hệ truyền thống với một CLB, nhưng lại hiểu rất rõ về cầu thủ và các đội bóng trên khắp thế giới nhờ những trò chơi như EA Sports FC, Football Manager, YouTube hay các nền tảng nội dung khác.

Một người hâm mộ có thể lựa chọn một đội bóng ở quốc gia khác chỉ vì cầu thủ mình yêu thích đang khoác áo CLB đó. Trong thế giới ảo, họ chơi cùng những ngôi sao, đưa họ vào đội hình của mình rồi tiếp tục theo dõi, mua áo đấu và quan tâm đến đội bóng ngoài đời thực. Ranh giới giữa bóng đá trong game và bóng đá thực tế vì thế ngày càng trở nên mờ nhạt.

Xu hướng này cũng góp phần tạo nên hiện tượng “CLB thứ hai”. Một nghiên cứu được đề cập trong bài cho thấy khoảng 80% người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới hiện theo dõi thêm một đội bóng bên cạnh CLB chính. Khi một cầu thủ chuyển đội, một bộ phận người hâm mộ cũng có thể đi theo anh ta. Điều đó cho thấy cầu thủ đang dần giữ vị trí trung tâm trong mối quan hệ giữa người hâm mộ và bóng đá.

Haaland, Son Heung Min và thời đại thương hiệu cá nhân

Các cầu thủ ngày càng có nhiều quyền kiểm soát đối với hình ảnh và câu chuyện của chính mình. Antoine Griezmann từng gây chú ý khi công bố quyết định về tương lai thông qua một bộ phim tài liệu vào năm 2018. Sau đó, nhiều ngôi sao như Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham hay Ella Toone xây dựng những kênh truyền thông riêng, trực tiếp tiếp cận người hâm mộ mà không cần hoàn toàn phụ thuộc vào nền tảng của CLB.

Erling Haaland là một ví dụ nổi bật. Theo số liệu thống kê từ BBC, kể từ ngày 1/7, tiền đạo người Na Uy có thêm hơn 51 triệu người theo dõi trên các tài khoản mạng xã hội, cao hơn rất nhiều so với 11 triệu người trong 6 tháng đầu năm. Lượng người theo dõi Instagram của Haaland cũng vượt Man City khoảng 20 triệu người, trong khi anh còn sở hữu một kênh YouTube riêng.

Sức mạnh của thương hiệu cá nhân cũng được thể hiện qua câu chuyện Son Heung-min tại Tottenham. Sự hiện diện của ngôi sao Hàn Quốc từng giúp Tottenham trở nên cực kỳ phổ biến tại Hàn Quốc, thậm chí vượt Man United để trở thành CLB nước ngoài nổi tiếng nhất tại quốc gia này.

Dù Son đã rời đi, Tottenham không lập tức mất đi lượng lớn người hâm mộ Hàn Quốc, trong khi đội bóng mới của anh lại hưởng lợi đáng kể. Với các CLB, đây vừa là cơ hội kinh doanh lớn, vừa là bài toán khó: họ được hưởng lợi từ sức hút của cầu thủ nhưng không thể hoàn toàn kiểm soát thương hiệu cá nhân của những ngôi sao ấy.

Bóng đá vì thế có thể đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi cầu thủ không còn đơn thuần là một phần của đội bóng mà trở thành những thương hiệu độc lập. Họ sở hữu người hâm mộ, nền tảng và nội dung riêng, đồng thời có khả năng mang một phần khán giả theo mình đến bất cứ đâu. Như cách Matthew Kyle ví von, bóng đá giống một bộ phim truyền hình dài tập: mùa giải thay đổi, nhân vật đến rồi đi, nhưng câu chuyện thì không bao giờ dừng lại.