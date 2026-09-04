Thị trường cầu thủ "0 đồng" có nhiều sao nổi tiếng, MU có cửa săn hàng "ngon bổ rẻ"

Những cái tên "đắt giá" nhất ở thị trường 0 đồng

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đã chính thức đóng cửa tại châu Âu. Hiện tại các đội không thể mua bán cầu thủ. Nếu như đội bóng nào muốn bổ sung lực lượng, họ buộc phải tìm tới những cầu thủ đang “thất nghiệp”. Đây không phải nơi tìm kiếm những cầu thủ tốt nhưng lại là nơi thích hợp nhất để tìm được những mảnh ghép “ngon bổ rẻ”.

Sancho là cái tên đang thất nghiệp có định giá cao nhất

Cái tên có định giá cao nhất mà vẫn đang thất nghiệp là Jadon Sancho. Tiền vệ người Anh mới 26 tuổi và vẫn được định giá lên tới 18 triệu euro. Tuy nhiên, cầu thủ này lại gặp khó trong việc tìm bến đỗ mới do mức lương quá cao. Đứng thứ hai là trung vệ người Bồ Đào Nha, Diogo Leite.

Rất khó tin là cầu thủ to cao và đang ở độ tuổi sung sức (27 tuổi) đang rơi cảnh thất nghiệp. Theo một số nguồn tin, Leite rơi cảnh thất nghiệp là bởi mơ quá cao. Cầu thủ này đòi phí 2 triệu euro (một nửa cho người đại diện) và tiền lương 1,5 triệu euro/mùa. Mức giá ấy khiến một số đội tầm trung ở Đức và Tây Ban Nha đều “chạy mất dép”.

Đứng thứ ba trong danh sách cầu thủ thất nghiệp nhưng lại có định giá cao là Yves Bissouma với 10 triệu euro. Tiền vệ có hai quốc tịch Bờ Biển Ngà và Mali chơi không đến nỗi tệ ở Tottenham. Tuy nhiên, cầu thủ này gặp vấn đề tâm lý và có lối sống khá buông thả. Bissouma từng thừa nhận sử dụng “bóng cười” để “quên đi những đau khổ ở thực tại”. Ngoài ra, cầu thủ này không ít lần vi phạm kỷ luật khi còn khoác áo Tottenham.

Những cái tên quen thuộc

Ngoài ra, đội hình đang “thất nghiệp” có những cái tên rất quen thuộc với khán giả. Tiền đạo có Karim Benzema, Mauro Icardi, Anthony Martial và Jamie Vardy, tiền vệ cánh có Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Wilfried Zaha, Adnan Januzaj, Riyad Mahrez.

Có cực nhiều cái tên quen thuộc trong đội hình giá "0 đồng" ở thời điểm hiện tại

Ở vị trí tiền vệ công có Paul Pogba, Coutinho, James Rodriguez, tiền vệ trung tâm có Ndombele, Brozovic, Renato Sanches. Hàng hậu vệ có Carvajal, Alaba, Acerbi, Darmian, Ricardo Rodriguez, Sergio Ramos…

Đây đều là những cái tên “sừng sỏ” của bóng đá châu Âu trong quá khứ. Thực ra chỉ 5 năm trước đây, nếu như đội hình “Những ngôi sao thất nghiệp” này có thể tự tin đấu với bất kỳ đại gia nào của bóng đá thế giới. Chưa kể đến việc số tiền để bỏ ra chiêu mộ những cầu thủ này cũng đủ đến nhiều người phải “choáng ngợp”.

Tuy nhiên, thời gian không tha cho một ai hết. Đa phần những cầu thủ kể trên đã ngoài 30, thậm chí là gần 40 tuổi nên chuyện tìm được bến đỗ mới cũng không phải dễ dàng.

MU có thể tìm được giải pháp từ món hàng “0 đồng”

Thực ra trong các đội bóng ở Ngoại hạng Anh, MU là đội nên cân nhắc tới những món hàng “0 đồng” này. Thứ nhất, họ vẫn cần bổ sung thêm ở một vài vị trí và thứ hai là có những món hàng đầy tiềm năng và thứ ba là chỉ tốn tiền lương. Ở thời điểm này, "Quỷ đỏ" có thêm cầu thủ làm dày đội hình ít nhất cho tới mùa đông là điều đáng mừng.

Guerreiro, Icardi và Zinchenko là những món hàng "0 đồng" mà MU nên cân nhắc

Hiện tại có hai hậu vệ trái khá chất lượng mà chưa tìm được bến đỗ mới là Oleksandr Zinchenko và Raphael Guerreiro. Để làm nhân tố trong đội hình chính thì khó nhưng làm cầu thủ dự bị cho Luke Shaw cũng không phải là phương án tệ. MU có thể ký hợp đồng 6 tháng đến 1 năm để bổ sung cho vị trí còn thiếu này.

Ngoài ra, Mauro Icardi cũng là cái tên nên được chú ý tới. MU hiện tại đang thiếu tiền đạo cắm, dù Cunha và Mbeumo có thể trám vào nhưng đây không phải vị trí sở trường nên vẫn có phần gượng gạo. Icardi sút tốt và có lối chơi khôn ngoan nên hoàn toàn có thể đá được ở Ngoại hạng Anh.