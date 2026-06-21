Rực lửa Hà Lan đấu Thụy Điển: Sao Ngoại hạng Anh chói sáng chỉ với 1 kiểu sút

Hà Lan có khởi đầu khá suôn sẻ khi gặp Thụy Điển ở lượt đấu thứ 2 vòng bảng World Cup 2026. Ngay phút thứ 6, "Cơn lốc màu da cam" đã khiến mành lưới đối phương phải rung lên. Gakpo là người thoát đi ở cánh trái, sau đó căng ngang thuận lợi cho Brobbey ghi bàn.

Cũng cùng với kịch bản đó, Brobbey giúp Hà Lan có bàn nhân đôi cách biệt vào phút 17. Lần này hướng tấn công chuyển sang cánh phải. Dumfries căng ngang rất mạnh, trong khi ngôi sao hiện chơi cho Sunderland nhoài người hết cỡ để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đoàn quân HLV Koeman.

Brobbey ăn mừng cùng đồng đội

2 tình huống lập công này của Brobbey cho thấy Hà Lan tấn công biên nguy hiểm tới nhường nào. Trong khi đó, tuyến phòng ngự của Thụy Điển tỏ ra quá yếu ớt.

Ở hiệp hai, sân khấu thuộc về Gakpo. Phút 54, vẫn là tình huống tấn công biên, Summerville đã căng ngang rất mạnh để loại bỏ hàng thủ Thụy Điển. Ở phía trong, Gakpo có mặt đúng lúc để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Lan.

Gakpo không chịu thua Brobbey khi anh nâng tỷ số lên 4-0 cho Hà Lan ở phút 54. Isak để mất bóng vô duyên, Gakpo chớp lấy cơ hội đó bằng tình huống đi bóng lắt léo và sau đó dứt điểm chuẩn xác.

Gakpo mang đến khác biệt cho Hà Lan ở hiệp hai